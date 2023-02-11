簡訊檢舉違停！警回「違反社維法」再傳就查處　遭轟改口：誤植

▲桃園有民眾使用簡訊報案去檢舉違停，卻被警方以「違反社維法」回絕。（圖／翻攝靠北違規臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名民眾透過簡訊報案專線，檢舉某處有車輛違停，請求指派員警到場取締，卻被警方回「無故傳送報案簡訊」，並要求不得再傳，否則會依違反社維法查處，引起網友議論。對此，桃園市警方澄清該訊息為承辦員警誤植，將加強訓練，但此說法網友仍不買單。

臉書粉專《靠北違規》10日PO出對話截圖，有民眾傳訊檢舉桃園市大園區中山南路有車輛違停紅線，然而警方卻回訊，「你無故傳送報案簡訊，經勸阻不聽，可依違反社回秩序維護法第85條4款，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，請勿再傳送報案簡訊，否則將依法查處」。

網友看完紛紛留言，「工讀生忘記切帳號了」、「那員警不依規定開單、不取締違規車輛，是不是瀆職？要不要依法送辦」、「笑死人了，解決不了問題，那就解決提出問題的人對吧」、「還好我報案違停都會拍照記錄，常常警察來了違停就跑了」、「真可憐，檢舉做功德，又沒有獎金，還要被恐嚇」。

▲桃園警對此表示，該則回訊為員警誤植，將加強教育訓練。（圖／翻攝靠北違規臉書）



桃園市政府警察局勤務指揮中心股長蔡維興表示，此案為員警誤植，當下立刻以電話向當事人澄清並派案處理違規停車，「本局將加強員警教育訓練，避免再發生同樣情形，其餘值勤細節已由相關單位處理中」。

然而，警方說法並不被網友買單，「原來是誤植啊，那原本是要寄給誰呢？」「笑死，鬼才相信誤植咧」、「恐嚇人民，說一句誤植就好了？」「懲處名單勒」、「不用懲處？」。