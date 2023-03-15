竹北市今搶先發6000元紓困金　3類人直接入帳

記者黃翊婷／綜合報導

竹北市搶先中央，將在今日（15日）首先發放6000元紓困金，第1階段「溫馨直送」，3類人免申請就可以直接領取，包含低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩。

▲竹北市低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩今日就能領到6000元紓困金。（資料照／記者湯興漢攝）

竹北市今年1月12日拍板通過發放民生紓困金6000元，第1階段「溫馨直送」，低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩免申請，款項將在3月15日直接入帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2階段「E化申請」，3月18日上午9點開始至25日，期間提供24小時線上申請，只要前往竹北市公所線上申請網址，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳，預計4月4日前完成。

▲竹北市搶先發放6000元。（圖／竹北市公所）

若是不熟悉電腦操作的市民或年長者，市公所也同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助辦理線上申請。

第3階段則為「現金領取」，為期3天，預計在4月8日至10日展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放終止後將不再提供紓困金領取服務，請市民留意維護自身權益。