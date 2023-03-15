撒4600萬！新竹風箏賽場變「祕寶掩埋場」　民眾黨要求速查真相

▲斥資4600萬的新竹風箏賽道竟出現許多人造廢棄物，對民眾使用安全造成疑慮。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

占地近8公頃的南寮風箏賽場日前傳出紅火蟻肆虐、草皮缺失問題，新竹市長高虹安會同相關局處前往會勘，更發現現場還有許多廢棄磚瓦、尖銳玻璃與石塊，有眼尖網友還發現竟有「馬桶蓋」混雜其中。民眾黨新竹黨部指出，在前市長林智堅任內風箏賽道兩期工程就耗資4600萬，卻換來這種施工品質，將督促市府盡快查明這些廢棄物來源，並追查相關廠商等其他釀禍原因。

民眾黨新竹黨部發聲明指出，民眾黨新竹市議員宋品瑩接獲陳情，南寮風箏賽場草皮養護狀況不佳，同時還有紅火蟻問題，經本（3）月6日會同新竹市長高虹安與相關局處現場勘查，發現除了草皮養護與紅火蟻問題外，竟在草皮土壤下發現廢棄磚瓦、碎玻璃與大尺寸石塊，質疑當時的施工過程是否有問題。

宋品瑩今（15）日與同黨市議員李國璋召開記者會表示，為維護風箏賽場遊憩民眾安全，高虹安市長會勘當場即責成管理風箏賽場的產發處儘速清除表土廢棄物，並就風箏賽場土壤下廢棄物狀況與土方來源進行釐清。

李國璋揭露，產發處派遣廠商清除廢棄物的過程中，在不到半米的表層就挖出大量大型廢土石、磚瓦，還有疑似工地用來裝廢棄物的太空袋，再加上6日現場會勘發現鑲嵌在土壤內疑似廢棄馬桶物件，令人震驚。

▲新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，還赫見廢棄馬桶蓋。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）



李國璋補充，根據施工圖說規定，表層2公尺應回填「土和沙」，不應該有大型廢土石、磚瓦，甚至是疑似太空袋等「人造廢棄物」，產發處雖表示，在風箏賽場建成前，依當時的契約規定，原始鋪面採取敲碎後就地回填的方式處理，但也不應該存有大塊廢棄磚石及水泥石塊，甚至這些敲碎的原始鋪面，也不應該存在於深度2公尺以上之土壤。

李國璋和宋品瑩、鄭慶欽補充表示，風箏賽場總共兩期的工程就耗資4600萬人民的血汗錢，從開工到完工驗收啟用都在前市府任內，現任市府應該盡快查明這些人造廢棄物的來源，究竟是刻意傾倒？廠商便宜行事？還是回填的土方本來就有問題？或是有其他原因，趕快給市民一個交代。