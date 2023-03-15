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新竹大秘寶再現！風箏場挖出廢棄磚石「還有馬桶蓋」　議員今會勘

▲▼新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，還赫見廢棄馬桶蓋。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

▲新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，還赫見廢棄馬桶蓋（紅圈處）。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

記者蔡文淵／新竹報導

新竹市立棒球場工程爭議不斷，挖出廢棄磚石、廢電線引起熱議，新竹漁港內的國際風箏賽場地也發現有廢磁磚、玻璃等廢棄物。有網友在PTT發爆卦貼文「小智蓋的新竹風箏場挖出馬桶」，直指後續開挖挖出大量磚石，甚至還有廢棄馬桶蓋，民眾黨議員李國璋表示今天將現勘，並要求市府究責。

對此，《ETtoday新聞雲》尚未取得新竹市政府回應。

新竹市長高虹安曾在本月6日會勘活火蟻肆虐的國際風箏賽場地，發現賽場草皮缺失不少，從道路旁到堤防邊緣發現不少建築廢棄物及尖銳玻璃物件，當場要求市府產發處聯繫廠商即刻清除廢棄物，並加強草皮養護。

▲▼新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

▲▼新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

2017年完工的新竹漁港內的國際風箏賽場，是每年市府舉辦國際風箏節的重要場地。也是前市長林智堅在第一任的重要政績，主要是疏濬漁港南側淤沙，並打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、步道等設施，除了要解決堆沙影響排水的問題，也可以創造清淤土方再利用的價值。

有網友在PTT八卦版發文表示，繼新竹棒球場被蓋成石礦野球，變成積水不退的滯洪池、香菇園、新竹足球場蓋成滿是紅火蟻不能踢球的廢土場後，並指新竹國際風箏場出現海量廢石廢棄物，「連馬桶蓋都有啦！」，質疑前市府工程品質再現「大秘寶」。

▲▼新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

民眾黨市議員李國璋表示，依照風箏國際賽場的一期及二期的施工圖說皆載明「挖填的土方依業主指定位置取沙及土」，但近日卻挖出不少大石頭和磚頭等，甚至出現廢棄的馬桶蓋，「整個新竹都是小智的廢棄物藏寶箱?」相當不可思議！

李國璋說，公共工程挖出廢棄物狀況已非個案，議會新聯線政團今天(15日)將到新竹漁港的國際風箏賽場會勘，要釐清合約廠商有無違法施作？將要求市府釐清與究責。

▲▼新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，被質疑不符工程契約要求。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

▲新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，被質疑不符工程契約要求。（圖／民眾黨市議員李國璋提供）

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