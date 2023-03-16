　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　竹北爺奶刷存摺開心大笑

▲首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　爺奶刷存摺笑得合不攏嘴。（圖／竹北市公所提供）

▲竹北市紓困金正式進入撥款時程，第一批1.3萬人已經入帳。（圖／竹北市公所提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

6000元真的入帳了！竹北市發放民生紓困金，第一波「溫馨直送」15日一早直接匯入符合資格民眾帳戶，總計1萬2951人成為全台最先領錢的幸運兒，第一階段發出7770.6萬元。竹北市長鄭朝方表示，18日起將展開第二階段「E化申請」，備妥文件上傳網路申辦，平均只要3分鐘就能完成，4月4日前將依申請順序完成撥款。

竹北市公所列冊低收、中低收、66歲以上每月定額補助健保費長輩等，都屬第一階段溫馨直送對象，全市近1.3萬人，免申請已經收到6000元紓困金，郵局帳戶顯示「福利金」，其他行庫則顯示「竹北紓困」或「竹北紓困金」。

▲首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　爺奶刷存摺笑得合不攏嘴。（圖／竹北市公所提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公所列冊低收、中低收、66歲以上每月定額補助健保費長輩等，第一階段對象近1.3萬人全數入帳，郵局帳戶顯示「福利金」，其他行庫則顯示「竹北紓困」或「竹北紓困金」。

▲首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　爺奶刷存摺笑得合不攏嘴。（圖／竹北市公所提供）

市長鄭朝方特別進行家戶拜訪，深入鄰里關注紓困金發放情況，確認符合資格市民順利收到紓困金；彭先生表示，住在竹北幾十年，不曾有過這樣的福利，看到6000元入帳真的很開心，也感謝市公所團隊的努力；吳女士刷存摺確認後笑得合不攏嘴，她說這筆錢要用來支付生活雜費，也要給孫子當學費，幫助很大。

鄭朝方表示，第一批將近1.3萬人率先領到紓困金，18至25日第二階段「E化申請」，不用出門、不用排隊，透過竹北市公所線上申請網址（6000.zhubei.gov.tw），24小時線上申辦，市公所將依申請順序撥款，最慢4月4日前就會匯入民眾帳戶。

若非第一階段身分，也未在第二階段時間內上網申請者，則會自動順延至第三階段身分，可於4月8日至10日，持相關證件至指定地點領取現金。竹北市公所透過三階段綿密細緻的發放作業，希望市民感受公所行政量能提升；市公所同時提醒民眾透過主動查詢了解資訊，紓困金發放作業不須民眾做任何匯出款項操作，若有疑問可洽詢服務專線0905-166-084，全民一起防詐騙。

▼第二階段為網路申請，免出門、免排隊，3分鐘即可完成手續，越早申請越快撥款。

▲▼ 竹北搶先發放6000元 。（圖／竹北市公所）

►快訊／新竹寶山路裂地陷！疑輸送竹科水管爆裂...水噴3層樓高

►11萬用戶受影響！寶二水庫輸水管大爆管　100m道路慘狀曝

►私密片外流！正妹實況主崩潰喊告　網友「約上車」轉傳判拘50天

►「外型太臭老」露餡！逃亡毒蟲藏學生套房　警破門搜出驚人火力

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
首波1.4萬人「6000元入帳」！　爺奶刷存摺大笑
高雄女遭持刀追砍！　倒地慘遭狂捅喪命
台南「40年老味道」要盤讓！　老闆：真的累了
快訊／波多黎各5比2淘汰多明尼加！　8強交鋒墨西哥
父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已3次
坦言二膽兵離營因「財務問題」！　陳玉珍：家屬下周一赴陸探視
快訊／選策會名單惹議！　侯友宜重批「黑金不能復辟」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵採購新車「買貴了？」　交通部否認：以物價變化來看是合理價

基捷經費暴增3倍！謝國樑不買帳　交通部拋1構想「淨收益42億」

首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　竹北爺奶刷存摺開心大笑

高鐵清明連假再「加開6班車」　3／18起開賣！增開班次表出爐

網傳「中國化學蛋流入台灣」　農委會澄清：檢疫問題不允許輸台

8000元包裹未領　她收通知單「揪2處」喊詐騙！過來人再曝1新手法

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」　一票人不知道！苦主曝慘況

客人半夜叫外送…要求「到了進來廁所」！網全看傻：真刺激欸

台南老味道「阿魯香腸熟肉」驚傳盤讓　客人不捨...老闆：真的累了

3餐只花100塊！他吃超商即期品哭了「竟因有便宜飯吃而開心」

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

高鐵採購新車「買貴了？」　交通部否認：以物價變化來看是合理價

基捷經費暴增3倍！謝國樑不買帳　交通部拋1構想「淨收益42億」

首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　竹北爺奶刷存摺開心大笑

高鐵清明連假再「加開6班車」　3／18起開賣！增開班次表出爐

網傳「中國化學蛋流入台灣」　農委會澄清：檢疫問題不允許輸台

8000元包裹未領　她收通知單「揪2處」喊詐騙！過來人再曝1新手法

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」　一票人不知道！苦主曝慘況

客人半夜叫外送…要求「到了進來廁所」！網全看傻：真刺激欸

台南老味道「阿魯香腸熟肉」驚傳盤讓　客人不捨...老闆：真的累了

3餐只花100塊！他吃超商即期品哭了「竟因有便宜飯吃而開心」

《我喜歡的女孩忘記戴眼鏡》7月播出！宣傳片公開：兩人突然縮短的距離

製造業太慘！7302人放無薪假　再創新高

高鐵採購新車「買貴了？」　交通部否認：以物價變化來看是合理價

波多黎各慶祝晉級變悲劇　終結者受傷坐輪椅離場

3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

習近平：世界不需要新冷戰　打民主旗號挑動分裂不得人心

美MQ-9無人機「擦身掠過」俄軍戰機　空中第一視角疑曝光

基捷經費暴增3倍！謝國樑不買帳　交通部拋1構想「淨收益42億」

郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

台宏若斷交恐掀「蝦荒」？　業者回應了

春雷將響！　「解渴鋒面」壓台時間曝

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

二膽上兵打電話給爸爸！鄉民見「關鍵1句話」：認定逃兵了

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

更多熱門

相關新聞

竹北市今搶先發6千　3類人直接入帳

竹北市今搶先發6千　3類人直接入帳

竹北市搶先中央，將在今日（15日）首先發放6000元紓困金，第1階段「溫馨直送」，3類人免申請就可以直接領取，包含低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩。

錢滾錢！竹北豪宅屋主賣屋獲利105%　賺近4台藍寶堅尼

錢滾錢！竹北豪宅屋主賣屋獲利105%　賺近4台藍寶堅尼

買新竹房CP值低　工程師揭1數據「不如買雙北房」

買新竹房CP值低　工程師揭1數據「不如買雙北房」

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

關鍵字：

紓困金竹北

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

二膽兵全掌握！島上僅40人　他曝「1條件換不回台」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

被女友嫌小！28歲男「愛愛一次要休7天」　醫教1招變大了

把「普發6000元」放大又享加碼！　銀行業：登記入帳＋非現金支付

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面