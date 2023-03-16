首波1.4萬人「6000元紓困金入帳」　竹北爺奶刷存摺開心大笑

▲竹北市紓困金正式進入撥款時程，第一批1.3萬人已經入帳。（圖／竹北市公所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

6000元真的入帳了！竹北市發放民生紓困金，第一波「溫馨直送」15日一早直接匯入符合資格民眾帳戶，總計1萬2951人成為全台最先領錢的幸運兒，第一階段發出7770.6萬元。竹北市長鄭朝方表示，18日起將展開第二階段「E化申請」，備妥文件上傳網路申辦，平均只要3分鐘就能完成，4月4日前將依申請順序完成撥款。

竹北市公所列冊低收、中低收、66歲以上每月定額補助健保費長輩等，都屬第一階段溫馨直送對象，全市近1.3萬人，免申請已經收到6000元紓困金，郵局帳戶顯示「福利金」，其他行庫則顯示「竹北紓困」或「竹北紓困金」。

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▲▼公所列冊低收、中低收、66歲以上每月定額補助健保費長輩等，第一階段對象近1.3萬人全數入帳，郵局帳戶顯示「福利金」，其他行庫則顯示「竹北紓困」或「竹北紓困金」。

市長鄭朝方特別進行家戶拜訪，深入鄰里關注紓困金發放情況，確認符合資格市民順利收到紓困金；彭先生表示，住在竹北幾十年，不曾有過這樣的福利，看到6000元入帳真的很開心，也感謝市公所團隊的努力；吳女士刷存摺確認後笑得合不攏嘴，她說這筆錢要用來支付生活雜費，也要給孫子當學費，幫助很大。

鄭朝方表示，第一批將近1.3萬人率先領到紓困金，18至25日第二階段「E化申請」，不用出門、不用排隊，透過竹北市公所線上申請網址（6000.zhubei.gov.tw），24小時線上申辦，市公所將依申請順序撥款，最慢4月4日前就會匯入民眾帳戶。

若非第一階段身分，也未在第二階段時間內上網申請者，則會自動順延至第三階段身分，可於4月8日至10日，持相關證件至指定地點領取現金。竹北市公所透過三階段綿密細緻的發放作業，希望市民感受公所行政量能提升；市公所同時提醒民眾透過主動查詢了解資訊，紓困金發放作業不須民眾做任何匯出款項操作，若有疑問可洽詢服務專線0905-166-084，全民一起防詐騙。

▼第二階段為網路申請，免出門、免排隊，3分鐘即可完成手續，越早申請越快撥款。