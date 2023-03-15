新竹棒球場開挖圖曝！施工內容與設計圖不同　廠商坦承有缺失

▲新竹市立棒球場。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市政府於昨(14)日召開第2次棒球場工程體檢會議，召集人蔡麗清副市長提到，在第1次會議中，透過委員們的專業建議和分析棒球場未來檢測方向，市府針對體檢範圍、契約內容的釐清及相關方案做出研擬。因此工務處在此次會議中進行土壤級配之專案報告，同時也邀請施工廠商和專案管理廠商出席，就權責業務提供說明。

▲依《公共工程委員會公共工程品質管理訓練手冊》第二章統計分析方法與應用內容，採立意抽樣與隨機抽樣方式執行，結合點狀、帶溝狀、面狀三種挖掘方式取樣。（圖／記者陳凱力翻攝）

工務處指出，「新竹市立棒球場工程」係以「統包方式」辦理的公共工程，由統包商負責 「棒球場」設計與施工、供應、安裝等之履約責任，其履約成果應符合契約規定所訂定之效能標準及效能保證，無論是回填土壤級配、棒球場地排水性能等，均應符合此驗收標準。

▲▼紅土區現場施工圖說，與109. 5核定細部設計圖說不同；草皮區現場施工圖說，與109. 5核定細部設計圖說不同。（圖／記者陳凱力翻攝）

會議中委員特別指出，有關第2次細部設計圖後續的現場施作，施工圖說顯與細部設計圖說不同，專案管理廠商應無權修正細部設計圖說，廠商表示因施作期程交疊，施工圖說未經市府核定，雖然是依現場實際情形先行施做，但也承認在行政程序上有明顯缺失。因此，有關廠商現場實際施作完成項目無法達到契約規定的目標效能，且與細部設計圖說及統包需求書（契約）不符部分，應依契約規定進行改善。

至於，各界高度關注的棒球場場地土壤回填議題，工務處於會中提出，預計以統計方式進行隨機取樣，執行土壤檢測計畫，於3月下旬開始會同相關單位進行試體取樣及試掘，接續將取樣及開挖土層斷面，送TAF認證實驗室分析。屆時開挖過程及現況隱蔽表土斷面，將充分記錄，並於相關平台、媒體或會議等適當的方式充分揭露。

▲新竹市政府於昨(14)日召開第2次棒球場工程體檢會議。（圖／記者陳凱力翻攝）

與會委員決議，新竹市立棒球場檢測實施計畫，依市政府業務單位所提方案進行，並將參《公共工程委員會公共工程品質管理訓練手冊》第二章統計分析方法與應用內容，同時採立意抽樣與隨機抽樣方式執行，兼顧考量避開埋設草皮澆灌管線、防水層修復困難、漏水頭排水路徑診斷等部位，採點狀、帶溝狀、面狀三種挖掘方式，調查對象為新竹市立棒球場場地(面積約12,000平方公尺)之紅土區及草皮區，共計完成開挖樣本範圍，累積面積達373平方公尺以上，抽樣信心水準95%，誤差正負5%。

▲棒球場工程體檢會召集人蔡麗清副市長。（圖／記者陳凱力翻攝）

此外，檢測實施計畫內容，將包括 : 回填土壤切斷面之分層構造厚度、各分層洩水波度、土壤之物理性質及滲透性試驗，以及國人最關注是否有不符合契約約定之異常比例的異物及廢棄物。召集人蔡麗清副市長表示，市府後續將依時程辦理會議決議事項。