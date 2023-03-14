罵了人賠錢就好嗎？誹謗罪違憲爭議憲法法庭開庭激辯

▲憲法法庭審理誹謗罪違憲問題。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

電台負責人許榮棋、中正大學法律系教授盧映潔等人，都因為刑法中的「誹謗罪」遭判刑定讞。他們不服，聲請釋憲，憲法法庭14日召開言詞辯論庭，激辯刑法「誹謗罪」是否違憲？這也是大法官在23年前曾經針對誹謗罪做出合憲解釋後，再度審查誹謗罪的合憲性。

本次憲法法庭共有6名聲請人，除了許榮棋、盧映潔以外，朱姓台商因為透過通訊軟體傳送性愛影片縮圖給某位女子的親友，也遭誹謗罪判刑定讞；此外還有林姓、陳姓、蕭姓三名聲請人。而本次指定關係機關法務部到庭辯論；指定專家學者台北大學法律系教授徐育安、 中央研究院法律學研究所研究員許家馨、台大法律系副教授蘇慧婕，提供專業意見。此外，憲法法庭還指定鑑定機關監察院國家人權委員會提供鑑定意見。

本次釋憲標的為刑法310條：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」而早在司法院大法官釋字509號解釋中，就針對本條作出合憲性解釋，學理上稱為「真實惡意原則」，因之本次憲法法庭，相當程度也會引用509號解釋內容，進行辯論。

其中聲請人之代理人等主張，依照誹謗罪規定及釋字第509號解釋所示之「相當理由確信其為真實」，究採真正惡意或合理查證義務，實務見解不一，欠缺法律明確性；保護名譽之手段尚有民事賠償、適當處分及刪除網路不實言論等方式；信仰宗教教義之言論不應受系爭規定處罰；法院判決命強制道歉已非回復名譽適當處分，舉輕以明重，系爭規定應屬違憲，釋字第509號解釋有補充或變更之必要。

法務部則主張誹謗罪規定之規範架構兼顧言論自由、名譽、隱私基本權之保障，釋字第509號解釋為嚴格合憲性解釋，所揭示之真正惡意原則已減輕被告舉證責任，不應因個案認定事實之差異而認系爭規定違反法律明確性；就保護名譽言，因刑事處罰具嚇阻效果，比較法上採刑事處罰者所在多有，民事手段難以替代；況當代網路傳播具迅速、匿名及無法完全移除等特性，系爭規定應屬合憲，釋字第509號解釋無補充或變更之必要。

專家學者徐育安認為，從結構設計觀之，處罰涉及公共利益之非真實言論，能保護民主健全，搭配善意發表言論之不罰規定，有其正當性。但僅涉及私德（如個人行事風格、家庭生活等）之言論內容，若為真實，已有其他刑法規範加以處罰；若非真實，亦得循民事損害賠償途徑處理。另指出落實釋字第509號解釋意旨於刑法學理上之調整方法，將系爭規定中之真實性條款理解為阻卻違法事由，結合刑法第311條善意發表言論規定，當行為人對前提事實認定錯誤時，得主張容許構成要件錯誤，阻卻故意犯之成立，以符釋字第509號解釋緩和誹謗罪對於言論自由之限制。

另名專家學者許家馨認為，系爭規定經釋字第509號解釋作成合憲性解釋後迄今已逾20年，從實證研究來看，實務對於相當理由確信其為真實之見解確不一致，釋字第509號解釋有補充之必要。但考量當代網路傳媒發展極為迅速，虛假訊息對民主威脅甚大，系爭規定之適用方式，參考外國立法例後，應限於「真正惡意」之情形，即具明知所言不實之直接故意，或無視真假高度輕率之未必故意時，始加以處罰。