挨一槍持魚刀反殺「安平皇帝」　法院認正當防衛判決無罪確定

▲男子遭槍擊後持刀反擊、殺害對方，獲判無罪確定。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「安平皇帝」的台南市漁光里前里長李茂松，2016年7月間與黃姓男子口角。李男取出改造手槍朝對方擊發一槍，黃男中槍後隨手抓起桌上的魚刀反擊，4刀刺死李茂松。一二審均認定黃男防衛過當而判刑，但更一審改認定合屬正當防衛，逆轉改判無罪，全案再上訴，最高法院14日判決無罪確定。

據當地人士指出，李男經常在當地處理江湖糾紛，黑白兩道均有熟識，當選里長後開始自稱「安平皇帝」。而案發於2016年7月底，李男、黃男與眾人相約在漁光橋下的釣具店飲酒，席間李男想起與黃男的房地糾紛，2人起了口角，最後互毆，李男負氣離去。

李男離開半小時後返回，帶著一把改造手槍與子彈，持槍指著黃男頭部，並以槍托毆打黃男頭部，之後李男持槍射擊黃男左手臂1槍，黃男中槍後與李男扭打，並隨手抓起桌上的魚刀反擊，朝李男的左腋、右胸、右上腹及右下腹刺擊4刀。李男當場倒地不起，送醫急救後，因右肺、肝右葉、腸道及右腎遭刺傷，最後引發創傷性休克及多重器官衰竭，3日後不治身亡。檢方依照殺人罪嫌對黃男提起公訴。

一二審法院審理後，都認為黃男當時被李男槍枝指著，甚至還被開了一槍，生命危急，因此黃男的反擊，確實屬於正當防衛。但一二審法院均認為黃男防衛過當，一審將他判刑1年4月、二審加重改判1年8月。

但全案經最高法院撤銷發回後，台南高分院更一審改認定黃男實際攻擊僅2刀，並非4刀；此外，李男除了開槍擊中黃男手臂外，還持續對黃男開出第二槍，只是因為卡彈沒有擊發，黃男確實命在旦夕；另外黃男砍倒李男後，還協助幫忙止血。綜合以上情事後，更一審法院改認定黃男並未防衛過當，逆轉改判無罪。檢方再上訴，最高法院14日駁回檢方上訴，全案無罪確定。