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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯怡如／養寵物，不是你喜歡就可以

▲▼貓,逗貓,逗貓棒,貓玩具,寵物玩具。（圖／CFP）

▲養寵物，絕對不是「我喜歡就可以」，而是有義務瞭解動物特性、生活條件，評估飼育環境後才能決定。（圖／CFP）

近來，有民眾因飼養寵物貓，因擔心貓咪毀損家具，將貓戴上腳套導致貓咪腳掌潰爛，遭新北市動物保護處送辦。不少人為了療癒身心都會飼養寵物，雖然寵物在傳統法律定位中，被視為所有人（飼主）的動產，甚至有飼主將所飼養的動物視為個人所有物，認為如何處置都是所有人的權力。寵物飼養方式不當，看似非故意虐待，到底動物保護的範圍到哪裡呢?飼育不當也會有刑責嗎?

一般人所認知的虐待動物，可能泛指所有對動物不好、導致動物身心受到傷害的行為，但《動物保護法》（以下簡稱《動保法》）針對「飼主」部分，除同樣要求飼主應避免所飼育動物遭受騷擾、虐待或傷害外，另規範飼主對所飼養動物負有提供適當、乾淨食物及飲水、應提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境及提供其他妥善照顧等義務，並特別規定飼主如以籠子飼養寵物者，其籠內空間應足供寵物充分伸展，並應提供充分之籠外活動時間；以繩或鍊圈束寵物者，其繩或鍊應長於寵物身形且足供寵物充分伸展、活動，使用安全、舒適、透氣且保持適當鬆緊度之項圈，並應適時提供充分之戶外活動時間；不得以汽、機車牽引寵物、除絕育外；不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術（如為避免犬吠割除聲帶）；對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療等義務。如飼主未盡上開義務，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，行為人將可能面臨最高2年的有期徒刑或者拘役。縱使如果沒有到達讓寵物嚴重殘缺，或重要器官功能喪失的程度，主管機關則仍可處行為人1萬5千元到7萬5千元的罰鍰。

飼主除了直接對寵物施加暴力、不當使用藥物或器物，而構成《動保法》規定較為狹義的虐待行為外，另外，例如沒有提供食物、水、良好居住環境等 （如狗場因飼養犬隻過多，導致犬隻互相嚙咬、或寵物受傷後未提供必要醫療任令傷口潰爛），沒有落實寵物傳染病的措施（如未打疫苗或除蟲而讓寵物生病），未妥善的照顧（如因生活空間不足，長期用狹小的籠子或過短的鍊子拘束寵物的行動）、沒有給予牠們自由活動時間等，只要造成動物受傷，就須面對刑事、行政責任。

除了對寵物應盡照護義務外，飼養寵物也有法律責任。《動保法》規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同；如寵物具攻擊性，則應由成年人伴同，並採取適當防護措施（如牽繩或鍊圈），飼主違反規定主管機關可處罰鍰。另飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產，一旦違反造成他人受傷，飼主除應負民事侵權行為賠償責任外，並會面對刑事過失傷害、過失致死的刑責追訴。如飼主經勸導拒不改善，而其飼養之動物再次無故侵害他人之自由或財產者，直轄市或縣 （市）主管機關得逕行沒入飼主之動物。

隨者動物保護意識的進步，動物在法律上的地位也日漸提升，除了受到《動保法》的保護外，更有認為人跟寵物之間，有情感上的密切關係，已近似於家人間的伴侶關係，認同動物生命權的概念。

寵物，應被定義為介於人與物之間的獨立生命體，而非一般動產。飼養寵物，等於養育另一個獨立生命，飼主飼養寵物，絕對不是「我喜歡就可以」，而是有義務瞭解所飼養的動物特性、生活條件，評估飼育環境養育後才決定飼養，切勿因一時衝動而購買或領養寵物。攜帶寵物到出入公共場所或公眾得出入之場所時，也應為適當約束，防止寵物隨意亂跑或是攻擊路人，避免造成他人權益受損，畢竟寵物的責任，就是飼主的責任，這才是一個法治社會中適格的飼主。

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