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棒球隊長塵爆案遭火吻　55％嚴重燒傷仍判賠677萬但八仙免責

前中職裁判陳海峰之子陳麒晉擔任開球嘉賓。（圖／義大犀牛提供）

▲陳麒晉曾擔任開球嘉賓。（圖／義大犀牛提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園農工前棒球隊長陳麒晉，2015年間到八仙樂園遊玩，不幸遇上粉塵爆炸事件，陳麒晉也因此全身55％二、三級燒燙傷。陳麒晉起訴向八仙樂園、主辦活動的玩色創意、瑞博等公司求償，一審判決玩色創意公司負責人呂忠吉等人，須賠償677萬餘元，但八仙公司免責。案經上訴，高院二審14日駁回上訴，仍判決呂忠吉等須賠償，但八仙公司還是免責。可上訴。

發生於2015年6月27日晚間的「八仙塵爆案」，當時由「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」所舉辦的「Color Play Asia—彩色派對」活動中，因以玉米澱粉及食用色素所製作之色粉引發粉塵爆炸燃燒，現場瞬間燒成火海。由於參加活動的多為青年人，在大火瞬間燃燒下，數百人均被燒傷。陸續送醫治療，至今15死484輕重傷。

案發後檢警歸責於活動負責人呂忠吉，僅對呂1人提起公訴，至於傷者不斷指控也有刑責的八仙樂園董事長陳柏廷家族等8人，則獲得檢方不起訴處分。呂忠吉最後遭判刑5年定讞，已於2019年初發監執行。但眾人矚目焦點在於事後的賠償部分，由於八仙樂園公司為股票上市公司萬海航運、士林紙業的陳家投資設立，財力當然不是呂忠吉、以及呂所設立的玩色創意、瑞博等公司能望其項背；再加上呂忠吉與此二公司早已沒有資產，若被害人無法自八仙公司求償，即便被害人官司勝訴，但卻只能向呂忠吉等公司取償，等同求償無門。

陳麒晉不幸被捲入這場塵爆案中，全身受到55％二、三級燒燙傷。當年6月底事發後，陳麒晉的遭遇也震撼棒球界，7月間的中華職棒例行賽，其中一場執法裁判特地在帽子上貼上陳麒晉在桃園農工的背號「10」號，希望能幫他祈福，裁判組也赴醫院探望。求償部分，陳麒晉與父母起訴，請求八仙樂園、主辦活動的玩色創意、瑞博等公司賠償677萬餘元。一審法院全數判准，但八仙樂園免責，僅由呂忠吉等人負擔賠償。

案件上訴第二審，高等法院審理後，14日駁回上訴，雖判決呂忠吉等人須賠償677萬餘元，但仍判決八仙免責。高院指出，八仙公司並非彩色派對之共同舉辦人，不須負擔《消費者保護法》中的企業經營者之賠償責任；另外色粉引發爆燃的過程，對八仙公司的陳柏廷等人，均無預見可能性，難以認定八仙公司的陳家人具有過失，所以不須負擔侵權行為損害賠償責任。

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