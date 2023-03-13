施暴高嘉瑜！林秉樞開庭自爆「去年底病危」　求限制住居新北

▲施暴高嘉瑜（左）一審遭判刑，林秉樞（右）二審一開庭就求情。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，林秉樞一審遭判刑2年2月、得易科罰金；另外判刑8月、不得易科罰金。案件上訴高等法院，高院13日針對是否延長限制出境開庭審理。林秉樞在庭上說自己有高血糖、高血脂問題，去年底還因此病危；請求法院變更他的限制住居地為新北。法院裁定延長限制出境出海8月，至於變更限制住居地部分則另行裁定。

高嘉瑜在2021年11月底遭媒體批露，遭到當時的男友林秉樞毆打，引發社會軒然大波，林秉樞隨即遭到檢警單位拘提，最後更被羈押，提起公訴。一審法院調查後，發現他2021年9月間與高女視訊時，曾經截圖留存9張高女裸照；之後他只是女助理在高女的網路直播節目上，留言恐嚇。過沒幾天，林秉樞在母親靈堂上逼高女下跪、拉扯頭髮，甚至持不雅影像、錄音檔等物品恐嚇高女；林秉樞還要求女助理電腦繪圖，偽造存款交易明細。

全案經一審法院審理後，認定他犯傷害、竊錄、誹謗、偽造文書、恐嚇、變更他人電腦電磁紀錄、強制等7項罪名，其中傷害罪部分判刑8月、不得易科罰金，另外6項罪名共12罪則判刑2年2月，得易科罰金。全案上訴第二審。

高等法院接案後，13日針對他限制出境部分進行審理，林秉樞在法庭上向法官表示，自己有糖尿病、高血脂等疾病，甚至去年底還一度病危，身體不好所以不會逃亡。此外，他因為被限制住居在台中，但父親1個月前在台北摔斷腿，他必須台北、台中兩地奔波，再加上他有洗腎需要，3、4天就要到醫院報到，這樣的生活讓他非常疲憊，請求法院更改限制住居地。

至於公訴檢察官則認為，林秉樞的病情在台北、台中都可以醫治，若讓他變更限制住居地為新北，因新北當地並無管理員看守，擔心他若變更住居地可能會有疑慮，因此建議法院仍維持限制住居地在台中。

林秉樞持續打出悲情牌，說自己的案件為社會矚目案件，他非常後悔，但他身體現在真的有難處，請求法院給他方便。高院最後休庭15分鐘，並裁定延長限制出境8個月，至於變更限制住居地部分，則另外以裁定告知。