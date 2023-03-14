珍珠、芋圓都輸了！手搖飲15款配料排行　熱量冠軍是「它」

▲營養師程涵宇整理出手搖飲常見15種配料熱量排行，珍珠、芋圓都不是第一。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

台灣的手搖飲料店隨處可見，豐富的品項與配料選擇卻也讓人一起把熱量吞下肚。營養師程涵宇就整理出市面手搖飲常見的15種配料熱量排行，結果罪惡感第一的配料並非珍珠或芋圓，而是近期成為人氣王的台灣傳統美食——草仔粿，一份就有280大卡，等於吃下一碗飯。

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程涵宇13日在臉書粉專列出「手搖飲加料熱量排行」，熱量冠軍正是近期配料新寵草仔粿。程涵宇指出，草仔粿成分為糯米粉、蓬萊米粉、糖，帶有小湯圓的Q彈口感，卻又比波霸小一點，實測一杯含155顆換算約有280大卡。程涵宇提醒，草仔粿成分多是扎實的碳水化合物，所以一吸起來份量普通，但熱量和一碗飯完全一樣，務必要適量攝取！

▲草仔粿熱量奪冠。（圖翻攝自臉書粉專「程涵宇營養師」）

第二名是台灣人最熟悉的珍珠，主成份為地瓜粉、樹薯粉、玉米粉、糖，每份熱量約261大卡，同樣逼近一碗飯。值得注意的是，珍珠由澱粉製成，過程中會用糖蜜漬瞬間熱量增加，所以程涵宇建議家長若要給孩子買飲料，盡量選擇市面俗稱的白玉珍珠，避免吃下黑珍珠可能的焦糖色素。

配料熱量三到五名則是芋圓（一份255大卡）、冰淇淋（一份234大卡）與奶蓋（一份230大卡）；熱量最低的配料為桂花凍、綠茶凍與寒天，每份皆低於60大卡，相較帶有嚼勁的的草仔粿、珍珠，熱量減少了80％。

若想解嘴饞又想喝得健康，程涵宇提供大家4個撇步，包含選擇最沒有負擔的純茶、以無糖飲料為主、用鮮奶取代奶精，選擇珍珠、草仔粿、芋圓等配料時記得減少當餐碳水化合物的攝取。





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