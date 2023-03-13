　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

正妹玩狗！牠緊貼肉體聞「奶香」　47萬網友嗨了：想當那隻狗

@peakkab #หมาเซเว่น เสียงต้นฉบับ - พีคพีค

圖文／鏡週刊

泰國一名女網友近日上傳一段和狗狗玩耍的影片，意外引發網友熱烈討論，影片畫面讓不少鄉民感到「高潮興奮」，紛紛直呼：「想當那隻狗！」

這名正妹「@peakkab」近日在TikTok上傳一段影片，她在一間便利超商前玩著她的狗狗，只見她的狗狗很溫馴，不時貼近她的肉體撒嬌，還不斷聞「奶香」，模樣相當可愛。其實正妹發布這段影片，原本只是想要炫耀她的狗狗很乖，但沒想到意外引來不一樣的關注。

正妹玩狗讓鄉民興奮了！牠緊貼肉體聞「奶香」，網友：想當那隻狗。（翻自TikTok）

▲狗狗不斷貼近正妹。（翻自TikTok）

許多網友看到影片後，醉翁之意不在狗，而在正妹身上，甚至直呼：「想當那隻狗！」紛紛表態極度羨慕狗狗，可以沉醉在正妹的身上。還有網友說：「這隻狗狗太幸運了！」另外也有網友真心喜歡這隻狗，認為這隻狗狗真的很可愛又乖巧。

正妹「@peakkab」其實本身就是一名小模，她在多個社群平台上經營個人頁面，也不時上傳可愛又性感的影像。只不過這段「狗狗片」意外讓她爆紅，影片雖然只有短短10秒，但目前已有超過47萬人觀看此片段。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
【誇張片】櫻花妹參加印度「色之祭」被當感謝祭　慘遭6男包圍硬上猥褻
【有片】習近平連任第3任國家主席　談台海問題重複「老掉牙」一中九二共識
古夫金字塔又有重大發現！　隱藏密道掃描現形「就在入口處」

ET快訊
台中新影城再+1！　開幕日期曝光
Selina懷孕！名醫：35歲以上半數有子宮肌瘤　1關鍵不影
「黑暗騎士」喜歡台式應援手癢想投　看張育成全場敬禮印象深刻
主辦國還遇「地獄賽程」體育署不管？　教育部回應了
快訊／諾貝爾獎得主大江健三郎逝世　享壽88歲
快訊／Selina懷孕　寶寶超音波照曝光
快訊／新莊車禍　20多歲騎士當場死亡
快訊／韓國確定淘汰！連3屆首輪遊　澳洲隊史首進8強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

正妹玩狗！牠緊貼肉體聞「奶香」　47萬網友嗨了：想當那隻狗

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

正妹玩狗！牠緊貼肉體聞「奶香」　47萬網友嗨了：想當那隻狗

「全台蛋荒」國軍改喝國產豆奶　農糧署今開會調度貨源

傳郭台銘揪柯文哲合體「吃閉門羹」　柯辦：白沙屯後有再聯絡

黃國書宣布不連任立委　柯建銘：黨有黨的機制

蘿莉塔「很缺錢」做完羊膜穿刺連趕2通告！孕肚狂抽動：回家立刻昏迷

抽中有望現賺6萬！群創小金雞睿生15日開放申購　承銷價70元

今年稅收超徵再發現金？　朱澤民：目前沒這打算

女大生赴約遭逼「買點數」...不買就斷手腳！超商店員報警解圍

外面傳聲響以為遭小偷！她開門見浣熊躲屋簷對望　還直接敲門討食

登山健行安全我守護　南消二大結合科技辦理搜救訓練！

殷巴爾的表態 率TSO演出蕭士塔科維奇第13號交響曲

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

新奇熱門新聞

正妹玩狗！牠緊貼肉體聞「奶香」...47萬網友嗨了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

玉米長滿灰白色貝殼　網：高級貨

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

《兩隻老虎》是哪一國人做的？

正妹只穿比基尼電鋸　網見「胸器」都驚呼

癸卯兔年出現農曆「閏二月」　全年將變384天

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

更多熱門

相關新聞

郭台銘揪合體遭打槍　揭柯文哲「冷郭內幕」

郭台銘揪合體遭打槍　揭柯文哲「冷郭內幕」

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘有無可能搭配競選2024大選，成政壇熱議話題。本刊掌握，柯文哲直拚總統的態度明確，不僅無意當郭副手，日前郭有意找柯在白沙屯媽祖進香活動同框合體，卻遭柯婉拒，大吃閉門羹。

「郭柯配」機率曝　柯文哲開出願當副手3條件

「郭柯配」機率曝　柯文哲開出願當副手3條件

古巴大叔本壘後狂叭被嫌　網替他說話

古巴大叔本壘後狂叭被嫌　網替他說話

店長亂摸襲胸女員工　噁辯：是在取暖

店長亂摸襲胸女員工　噁辯：是在取暖

重機妹下半身失蹤！他驚見「蜜桃一條線卡住」

重機妹下半身失蹤！他驚見「蜜桃一條線卡住」

關鍵字：

peakkab鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

快訊／張育成凌晨感性發文

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面