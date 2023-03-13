正妹玩狗！牠緊貼肉體聞「奶香」　47萬網友嗨了：想當那隻狗

圖文／鏡週刊

泰國一名女網友近日上傳一段和狗狗玩耍的影片，意外引發網友熱烈討論，影片畫面讓不少鄉民感到「高潮興奮」，紛紛直呼：「想當那隻狗！」

這名正妹「@peakkab」近日在TikTok上傳一段影片，她在一間便利超商前玩著她的狗狗，只見她的狗狗很溫馴，不時貼近她的肉體撒嬌，還不斷聞「奶香」，模樣相當可愛。其實正妹發布這段影片，原本只是想要炫耀她的狗狗很乖，但沒想到意外引來不一樣的關注。

▲狗狗不斷貼近正妹。（翻自TikTok）

許多網友看到影片後，醉翁之意不在狗，而在正妹身上，甚至直呼：「想當那隻狗！」紛紛表態極度羨慕狗狗，可以沉醉在正妹的身上。還有網友說：「這隻狗狗太幸運了！」另外也有網友真心喜歡這隻狗，認為這隻狗狗真的很可愛又乖巧。

正妹「@peakkab」其實本身就是一名小模，她在多個社群平台上經營個人頁面，也不時上傳可愛又性感的影像。只不過這段「狗狗片」意外讓她爆紅，影片雖然只有短短10秒，但目前已有超過47萬人觀看此片段。

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