比壽司郎「食物恐攻」更噁！日男闖超商冷藏架　直接在便當上放尿

▲日本男闖超商冷藏架，直接在便當上放尿。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

日本再傳噁心食物恐攻事件，這次發生在超商，影片可見一名男子直闖超商的開放式冷藏架，然後當場脫褲，並對著便當直接放尿，影片傳開後嚇壞許多網友。

這段影片在這兩日引發日本網友熱烈討論，畫面可見一名男子闖入超商後，直接對著冷藏架上的便當放尿。店員發現後立刻上前阻止，並將男子請出店外，但男子依然不把褲子穿上，一路尿到店門口。

影片發酵後立刻引發日本網友關注，大家紛紛直呼：「太噁心了！」、「這種敗類應該趕快抓起來，接受法律制裁，不要再出現模仿犯。」、「為什麼一而再、再而三出現類似噁心事件？」、「感覺這個人喝多了。」目前暫時未知事發地點在哪間超商。

日本近期頻傳噁心的「食物恐攻」事件，尤其迴轉壽司業者包括壽司郎、藏壽司等都身受其害。除了壽司郎向嫌犯正式提告，愛知縣警方也在日前開第一槍，逮捕3名曾在藏壽司名古屋分店舔醬油罐的民眾。



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