當裸體家政婦6年！她曝客戶「脫掉衣服一起做」　遇變態有妙招

▲32歲女子當裸體家政婦，時薪是50英鎊（約新台幣1856元）。（圖片來源：© Lottie Rae / SWNS）

圖文／鏡週刊

歐美這幾年出現「裸體家政婦」的特殊職業，其中英國32歲女子雷伊（Lottie Rae）從事裸體家政婦已6年。雷伊強調，自己是個認真的家政婦，幫客戶努力打掃，但她也稱自己遇過形形色色的客人，當中不乏有變態。

據英國《每日星報》報導，雷伊過去賣過二手衣當兼差，不過就在2017年找到兼差第二春，那就是當起裸體家政婦。雷伊不否認，裸體家政婦的時薪是50英鎊（約新台幣1856元），她認為算是好賺的行業，過去這幾年從事這份兼差下來，她已經累積不少財富。

雷伊說，這份工作可以讓她快速賺錢，也可以讓她認識許多朋友。她稱從事裸體家政婦這幾年下來，看過形形色色的客戶，絕大部分的客戶都很好，不會踰矩越線，不過她也曾經遇過變態。

▲雷伊認為當裸體家政婦，賺錢速度較快。（圖片來源：© Lottie Rae / SWNS）

▲雷伊承認她遇過形形色色的客戶，當中也有變態。（圖片來源：© Lottie Rae / SWNS）

雷伊就分享幾個較特殊的客戶，她表示有次她到一名客戶家，這位客戶的家裡極度髒亂，亂到不行。雷伊看到屋內狀況後，立刻裸體動身清潔，卻遭到這名客戶阻止。原來這名客戶的主要目的，只是希望有人來陪伴他，不是想要整理房屋。

另外一個客戶，則是本身就是天體主義者。雷伊說，她為這名客戶服務已經6年，通常她到這位客戶家裡時，他就已經是裸體狀態，喝著咖啡。然後雷伊會和他家的狗狗玩一會兒，隨後進行清潔作業，有時這名客戶也會和她一樣「脫掉衣服」，一起打掃清理環境。

除此之外，雷伊稱有些客戶真的期望有「特殊服務」。像她之前到過一名客戶家中，這位客戶故意播放A片，很明顯要對雷伊有不一樣的企圖。不過雷伊說，遇到這種變態類的「妙招」就是「堅持拒絕」，她謹守本分做好裸體家政婦該做的打掃工作，其他不合理要求一概「硬起來」拒絕到底。

雷伊也說，有些客戶明顯想要來點「刺激的體驗」，才會想找裸體家政婦打掃家裡，但沒有其他變態行為。另外還有客戶一開始不太習慣，但到後來逐漸熟稔後，也習慣當裸體家政婦做事時，在家裡脫掉衣服。

▲雷伊稱大部分的客戶都很好，不會踰矩越線。（圖片來源：© Lottie Rae / SWNS）

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