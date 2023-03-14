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寄、觸、好遮！年輕人「11句流行語」　全場1原因火大：可憐

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲2022網路流行語讓鄉民超惱火。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高校生論壇米特（Meteor）去年底曾分享「2022網路流行語」，就有人轉貼到PTT，「可以測試你的老化程度，懂的越少，代表跟年輕人越脫節了。」許多人看了卻狂嘆氣，「看了真可憐」、「我還是當老人好了」、「X這些是中文嗎」、「年輕人連詞都沒新意」，話題意外引發議論。

米特（Meteor）去年12月中到西門町街訪，詢問現在的學生都在用什麼流行語，調查出的前11個用詞包括，「1.寄」、「2.觸」、「3.好遮」、「4.我沒了」、「5.要確定欸」、「6.芭比Q了」、「7.哇庫哇庫」、「8.不可能XXX吧」、「9.真假、確實、有料」、「10.注意看，這個男人太狠了」、「11.英雄可以受委屈，但你不能踩我的切爾西」。

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就有網友轉貼到PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「年輕人最新年輕用語 測試你的老化程度」，瞬間引來砲火，認為很多都是抖音流行的哏，「年輕人還是中國人」、「年輕人連詞都沒新意，全都是搬運中國的用語」、「如果不是我老了，就是拿小紅書故意引戰」、「八成都是中國來的，剩下兩成動漫加時事。」

還有人表示，「我問12歲的年輕人，都不懂這些好嗎」、「全懂啊！問題是本魯已經30幾惹，我沒在看抖音，有些是發語詞跟他們在看的東西」、「我大二，除了好遮以外，其他都知道」、「21歲現在看高中以下的用語之類的覺得很俗，我真的老了」、「年輕人本來就看抖音，八卦現在才知道？」「現在不講頗ㄏ了嗎？」

不過，這些網路流行語也全非抖音哏，11個流行語意思如下：

1.寄：出自遊戲實況主otto，遊戲中若處於劣勢或要投降，他就會說「G／G了」表達GG了，但因為發音聽起來比較像是「寄／寄了」，意外帶紅一詞。

2.觸：取自英文「True」的諧音，用來表示贊同、沒錯，還可以使用「大觸特觸」，表示非常認同。

3.好遮：這句是將「用手遮住嘴巴」的動作文字化，在覺得煩躁、不爽、很爛時可以用，不過已經有學生認為有點過時了。

4.我沒了（WML）：看到喜歡的正妹、帥哥、偶像，小鹿亂撞興奮時，就能使用這個流行語「我沒了！」類似於被爆擊了、不行了的意思。

5.要確定欸、要確欸、確：帶有玩笑語氣，想認同或敷衍的認同對方都可以使用。另外，「笑死」、「笑爛」也是帶有敷衍意味的回覆。

6.芭比Q了：中國抖音遊戲博主「@無賴－電音吃雞」某次遊戲快輸了，慌張直呼「完了！芭比Q了！」一詞因此爆紅。而「芭比Q」就是「完了」的意思，從BBQ（barbecue）衍生而來，有火化、完了之意。

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲有些流行語是出自遊戲影片。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

7.哇庫哇庫：日文「わくわく（WakuWaku，音近哇庫哇庫）」表達雀躍、興奮的語助詞，會爆紅是因為日本動漫《間諜家家酒》，主角安妮亞興奮時，常用可愛的表情說出這一句，意外掀起熱潮。

8.不可能XXX吧：對某件事感到特別驚訝時可以使用。

9.真假、雀食、有料：雀食就是「確實」的意思，只是2022年流行以「雀食」2字替代。有料則是形容一個人有真實力的意思。

10.注意看，這個男人太狠了：近年有許多劇情講解片為了讓人想繼續看，影片開頭通常會擷取主角做出怪異舉動的片段，並配上旁白「注意看，這個男人（或女人）太狠了」，另外也有「有個男人叫小帥」的版本。使用時機則是遇到誇張、詭異的事情便可用。

11.英雄可以受委屈，但你不能踩我的切爾西：出自中國短影音，影片內容為該網紅身穿切爾西皮鞋時，喜愛的潮流穿搭單品被踩，便脫口而出這句話，魔性又莫名的劇情讓影片瘋傳，也吸引年輕人模仿。

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