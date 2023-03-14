鄉民女神議會質詢：覺得我穿得漂亮的舉手？　被罵爆893字曝真相

記者黃翊婷／綜合報導

新科桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧日前在議會質詢時，以「覺得我穿得漂亮的舉手」開場切入議題，希望有關單位注意，不能讓民眾在未經許可的情況下隨意於議會內拍照、攝影。沒想到這一番話意外引起PTT鄉民討論，認為這樣的質詢內容過於荒謬；還有網友將影片剪輯並配上五月天的歌曲《突然好想妳》嘲諷，「最怕空氣突然安靜」。

▲黃瓊慧質詢的「開場白」掀起網友正反意見討論。（圖／翻攝自桃園市議會議事直播影片）

黃瓊慧9日在桃園市議會質詢時，一站起來便說，「現在我只要一站起來就會習慣性看一下後面，有沒有人在攝影，很好笑嗎？各位同仁，我覺得不好笑，請問各位局處首長，我今天穿這樣子可以嗎？覺得我穿得漂亮的舉手，大家都覺得不漂亮嗎？我有特別打扮一下，因為等一下我很擔心，會不會有機會又上某一些鏡頭。」

沒想到此話一出，掀起PTT網友熱議，並以「qn黃瓊慧議會質詢：覺得我今天穿漂亮舉手」為題展開討論，原PO認為她的這番話太過荒謬，「身為納稅義務人我認為大家對於議員工作內容有知的權利，必須高調一下這優質的質詢內容」，而且在文章公開4分鐘之後，黃瓊慧的PTT帳號就上線了。

其他網友則紛紛留言調侃，「穿啥都差不多吧」、「正常發揮」、「議會給妳問這個？」、「選妳是要做事，不是讓妳發花痴的」、「這什麼廢片」、「厲害了桃園人」。不過，也有部分網友認為，網路上流傳的質詢影片經過剪輯並配上五月天的歌曲《突然好想妳》，嘲諷意味濃厚，而且影片沒頭沒尾的，大家最好不要這麼快下定論。

▲黃瓊慧。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

而對於這句「覺得我穿得漂亮的舉手」爭議，黃瓊慧10日曾在臉書發出一篇893字的文章澄清，之所以會使用這樣的開場白，是因為前幾天市議會臨時會開議，各局處正在進行專案報告時，議事廳2樓需要申請才能進入的旁聽席，竟然有一名女子拿著手機不停拍攝，她心中起疑，詢問議會議事組，得知一般民眾在未經許可前不能在上面拍照及攝影，除非是記者，而那名女子經確認並非記者，是桃園市副市長王明鉅的祕書。

黃瓊慧質疑該名祕書刻意拍攝影片在網路上帶風向，才會在9日的會議上那樣說，也希望大家了解事情經過再進行評論，就事論事，不要人身攻擊。

►點此看議會完整影片（約1分06秒處）。