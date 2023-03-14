全台生育獎勵下猛藥　嘉義縣梅山鄉長喊「生3胎給10萬」！

▲阿里山風景管理處辦婚禮，新人家屬相當享受現場氣氛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前台北市為拚人口數上升，市長蔣萬安喊出加碼生育補助，生第1胎將從原先2萬提高到4萬，第三胎還可領5萬，預計4月4日開始實施，嘉義縣梅山鄉也因為人口跌破1萬8千人，鄉長林俊謀13日晚間出席見證阿里山風景區星光下婚禮，大聲喊出生3胎補助10萬，讓現場參予婚禮的新人們心動思考遷戶口。

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▲ 阿里山風管處辦婚禮，處長洪維新見證新人誓約 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣人口跌破50萬大關，各鄉鎮普遍少子且高齡化，各鄉鎮紛紛喊出加碼生育補助，嘉義縣梅山鄉鄉長林俊謀喊出，生第1胎將從原先1萬提高到2萬，第二胎2萬變成6萬，第三胎由領5萬變成10萬，該案已經送當地鄉代會審議，預計明年度開始實施。

▲ 風管處辦婚禮，梅山鄉長喊林俊謀喊出第三胎10萬生育補助 。（圖／記者翁伊森翻攝）

沒有梅山鄉的高額補助，其他民眾也不用灰心，至少還有勞保生育給付6成投保薪資給2個月，各縣市政府、鄉鎮也都有「生育補助」，首胎從8000元到3萬元都有，基隆市雙胞胎補助4萬元、彰化市4胞胎補助10萬元、南投縣第5胎補助10萬元。