涉貪案續開庭！林姿妙「戰袍」連穿2天　離去嘴裡碎念6字

記者游芳男、游宗樺、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯圖利、財產來源遭檢方起訴，宜蘭地方法院從昨(13)日起召開連2天準備庭，14日上午9時許林姿妙穿著跟昨天一樣的「戰袍」出席，約1小時後結束，離去前強調「人在做天在看」，自己絕對清白沒貪汙。

▲宜蘭縣長林姿妙昨天（左圖）與今天（右圖）穿一模一樣的衣服出庭。（圖／記者黃彥傑、游宗樺攝）



今天為召開第2次準備庭的第2天，林姿妙於9時許抵達宜蘭地院，特別的是，她穿著跟昨天一模一樣的搭配，黑白格子西裝外套加上白色高領毛衣，面對鏡頭，她同樣表示「坦蕩蕩」，戶頭內都是正正當當的錢。

此次開庭約1小時結束，林姿妙走出時不斷唸著「人在做天在看」，上車離開。另外，時任農業處長康立和與林姿妙助理張桂綾，今早也到法院開庭。

▲▼被告時任宜蘭縣農業處長康立和（上）、林姿妙助理張桂綾（下）今早也現身出庭。（圖／記者游宗樺攝）



宜蘭地檢署於2022年起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，共有4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。