落網第一視角曝！警喊話「我買飯給你吃」　朱漢宗被逮笑了

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化監獄13日傳出受刑人失聯脫逃事件！29歲受刑人朱漢宗利用間外作業時間尿遁，脫逃23小時後才於今(14日)上午10時在永靖一處田園間遭逮。警方也公布畫面還原朱漢宗落網現場，數名警方追朱嫌追得氣喘吁吁，頻頻向他喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦！你老實人，我們不會怎麼樣！」朱漢宗聽聞後也回以一笑，場面相當和諧。

▲彰監受刑人朱漢宗遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經了解，朱漢宗因竊盜被判刑4年1月又5天，108年12月24日到彰化監獄服刑，113年1月14日服刑期滿，由於110年間表現良好，被遴選可執行自主監外作業，沒有其他異狀。13日上午朱漢宗前往彰濱一間玻璃工廠作業，但卻趁隙尿遁脫逃，在外遊蕩23小時，今上午10時才於永靖落網。

警方公布逮捕朱漢宗畫面，當時數名員警追他追得氣喘吁吁，朱漢宗跌坐在一處田園間，褲子上滿是雜草，警方控制住他後立即將雙手後背上銬，防止脫逃；一旁員警還不斷溫情喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦，你幾天沒吃飯？我買飯給你吃，你老實人，我們不會對你怎麼樣！」現場還有員警調侃「大家陪你跑成這樣，百米賽跑，你是揪我們運動喔？」「你少年ㄟ，我們有年紀了耶，陪你跑成這樣！」現場氣氛相當和諧，朱漢宗也未多掙扎，神色平靜就逮，還不時露出笑顏，隨後也遭遣送往偵查隊。