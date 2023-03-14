三重涵洞防撞桿遭連3撞　7公尺鋼管掉落擋道…女騎士撞上彈飛慘摔

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區自強路三段國道1號下方涵洞的限高防撞桿，連續被3部大貨車撞擊，最後長約7公尺的防撞桿掉落地面，橫跨整個車道，一名女機車騎士未注意，直接撞上後彈飛倒頭栽，造成她四肢擦挫傷，幸好無生命危險，事後警方調閱監視器，對第一部撞擊的高公局拖吊車，依道交法第60條開罰。

▲拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，13日晚間8時許，一部高公局的拖吊車拖著一部故障貨櫃車，因超過限高，直接撞擊到三重區自強路三段國道1號下方涵洞的限高防撞桿，導致右邊第三段防撞桿掉落，由於防撞桿由三支長約7公尺的鋼管組合起來，拖吊車撞掉右邊那段後，在晚間11時許移置排除，留下第二及第三段串接的鋼桿。

▼左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

交通才恢復一個多小時，剩下的左邊防撞桿因先前被拖吊車撞擊後，導致往下位移而未被處置，14日12時許，先後又被47歲鄭姓及25歲黃姓分別駕駛的大貨車撞擊，導致左邊限高防撞桿掉落。

▼女騎士未注意撞上橫在車道上的防撞桿倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

此時，21歲林姓女子騎機車經過，未注意橫跨在地上7公尺長的防撞桿，直接撞上後飛起倒頭栽，造成她四肢擦挫傷，經送醫救治無生命危險；警方在現場進行交通管制，在凌晨2時許排除防撞桿，事後調閱監視器，對第一部高公局拖吊車在拖吊貨櫃車時，未注意限高釀禍，將依道路交通管理處罰條例第60條處900至1800元罰鍰。