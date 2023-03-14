　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重涵洞防撞桿遭連3撞　7公尺鋼管掉落擋道…女騎士撞上彈飛慘摔

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區自強路三段國道1號下方涵洞的限高防撞桿，連續被3部大貨車撞擊，最後長約7公尺的防撞桿掉落地面，橫跨整個車道，一名女機車騎士未注意，直接撞上後彈飛倒頭栽，造成她四肢擦挫傷，幸好無生命危險，事後警方調閱監視器，對第一部撞擊的高公局拖吊車，依道交法第60條開罰。

▲▼拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿，但左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉，女騎士未注意撞上倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，13日晚間8時許，一部高公局的拖吊車拖著一部故障貨櫃車，因超過限高，直接撞擊到三重區自強路三段國道1號下方涵洞的限高防撞桿，導致右邊第三段防撞桿掉落，由於防撞桿由三支長約7公尺的鋼管組合起來，拖吊車撞掉右邊那段後，在晚間11時許移置排除，留下第二及第三段串接的鋼桿。

▼左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿，但左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉，女騎士未注意撞上倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

交通才恢復一個多小時，剩下的左邊防撞桿因先前被拖吊車撞擊後，導致往下位移而未被處置，14日12時許，先後又被47歲鄭姓及25歲黃姓分別駕駛的大貨車撞擊，導致左邊限高防撞桿掉落。

▼女騎士未注意撞上橫在車道上的防撞桿倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿，但左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉，女騎士未注意撞上倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，21歲林姓女子騎機車經過，未注意橫跨在地上7公尺長的防撞桿，直接撞上後飛起倒頭栽，造成她四肢擦挫傷，經送醫救治無生命危險；警方在現場進行交通管制，在凌晨2時許排除防撞桿，事後調閱監視器，對第一部高公局拖吊車在拖吊貨櫃車時，未注意限高釀禍，將依道路交通管理處罰條例第60條處900至1800元罰鍰。

▲▼拖吊車拖吊貨櫃車撞掉右邊限高防撞桿，但左方防撞桿位移下滑再遭2部貨車撞掉，女騎士未注意撞上倒頭栽受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳建仁動怒了！　罕見嗆立委
再犯錯就上床　大學正妹實習遭性侵
發錢！　這批人明天6000元直接入帳
受刑人脫逃原因曝！爸爸過世半年沒回家　當孝子上香
第一視角曝！警喊話「我買飯給你吃」　逃犯被逮笑了
LIVE／南韓遭爆慘敗內幕！　偷喬分組因瞧不起台灣
百元有找！　麥當勞最新「1+1」銅板優惠來了
免費拿鐵！　1招爽領「7000杯送到月底」
不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯上兵恐掌握「這機密」
快訊／首宗警分局告黑幫被打臉！　求償20萬結局出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

父女經營博弈網站兼洗錢爽賺上億　查扣4房產+保時捷、BMW

600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單　這違規最多

百公斤壯男「違規引關注」跳車狂奔　躲頂樓喘到「跑不動」栽了

桃園虎頭山凌晨大火烈焰沖天　疑垃圾掩埋場廢棄物被引燃

彰監受刑人脫逃原因曝！父過世半年沒回家　為當孝子上香落跑

收2萬4「這裡黑」被打槍！她遭男客搶2萬1怒告　馬伕也有事

落網第一視角曝！警喊話「我買飯給你吃」　朱漢宗被逮笑了

林姿妙與助理否認洗錢+不明財產近8千萬　質疑帳戶證人遭不正訊問

三重涵洞防撞桿遭連3撞　7公尺鋼管掉落擋道…女騎士撞上彈飛慘摔

大學正妹到超商實習狀況百出　師傅帶回家硬上下場慘

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

父女經營博弈網站兼洗錢爽賺上億　查扣4房產+保時捷、BMW

600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單　這違規最多

百公斤壯男「違規引關注」跳車狂奔　躲頂樓喘到「跑不動」栽了

桃園虎頭山凌晨大火烈焰沖天　疑垃圾掩埋場廢棄物被引燃

彰監受刑人脫逃原因曝！父過世半年沒回家　為當孝子上香落跑

收2萬4「這裡黑」被打槍！她遭男客搶2萬1怒告　馬伕也有事

落網第一視角曝！警喊話「我買飯給你吃」　朱漢宗被逮笑了

林姿妙與助理否認洗錢+不明財產近8千萬　質疑帳戶證人遭不正訊問

三重涵洞防撞桿遭連3撞　7公尺鋼管掉落擋道…女騎士撞上彈飛慘摔

大學正妹到超商實習狀況百出　師傅帶回家硬上下場慘

基隆捷運藍綠舌戰　民進黨：TOD開發籌錢才是正辦

張育成微笑的力量　看五個小故事認識台灣最強打者

苗栗婦糖尿病追蹤門診答非所問　電子轉診檢測診斷為失智症　

住泰國5星飯店「不到台灣的半價」　價格驚呆！台人嘆：吃相難看

經典賽》只關注短期賽績　台灣運動將注定「雖敗猶榮」

快訊／高雄4旅館把歌迷當盤子　利用演唱會賣「天價房」下場慘了

安格斯12星座一周運勢3／13-3／19　巨蟹放下胡思亂想、射手荷包大縮水

2023年國際自由車環台公路賽　明繞南投全縣+日月潭

民眾買飯路過發現「美女廚神」　超性感外型引發網友暴動：買起來

雙「狼王」之後我最強！　蟻人艾德華茲這神紀錄隊史排名第3位

社會熱門新聞

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

彰監受刑人朱漢宗脫逃！「右眼下有痣」　警方查緝中

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

快訊／南市婦幼隊35歲警開槍自戕！緊急送醫不治

即／彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

彰監受刑人脫逃原因曝！為當孝子給亡父上香落跑

更多熱門

相關新聞

林姿妙涉貪開庭「戰袍」連穿2天　離去嘴裡碎念6字

林姿妙涉貪開庭「戰袍」連穿2天　離去嘴裡碎念6字

宜蘭縣長林姿妙涉犯圖利、財產來源遭檢方起訴，宜蘭地方法院從昨(13)日起召開連2天準備庭，14日上午9時許林姿妙穿著跟昨天一樣的「戰袍」出席，約1小時後結束，離去前強調「人在做天在看」，自己絕對清白沒貪汙。

即／基隆港落海意外　1男被救起緊急送醫

即／基隆港落海意外　1男被救起緊急送醫

即／指星宇有「內線消息」　翟建華提告

即／指星宇有「內線消息」　翟建華提告

柬國總理收詐騙簡訊IP來自台灣？刑事局緊急說明

柬國總理收詐騙簡訊IP來自台灣？刑事局緊急說明

不滿上一班「偷懶不補貨」　超商2店員當場開打

不滿上一班「偷懶不補貨」　超商2店員當場開打

關鍵字：

三重涵洞限高防撞桿大貨車高公局影音

讀者迴響

熱門新聞

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面