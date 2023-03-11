櫻花季後還有浪漫粉紅花海　桃園拉拉山首屆「桃花季」接力登場

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櫻花季後還有它！　拉拉山「桃花季」來了

▲櫻花季後還有浪漫粉紅花海！　

▲市長張善政現勘桃花季活動埸地。（圖／曾國烽提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區拉拉山櫻花季即將在3月中旬落幕，緊接著超浪漫、由拉拉山獅子會會長吳增林和會員們用心策劃，於上巴陵地區推出的首屆「桃花季」接力登場！市長張善政10日前往復興區，聽取櫻花季活動辦理成果簡報後，受邀
前往現勘桃花季活動埸地表示肯定與支持。

▲櫻花季後還有浪漫粉紅花海！　

市議員李柏坊表示，陪同市長張善政到上巴陵地區現勘桃花季活動埸地，當他看到籌辦單位展現有效率的行動力，已在重要路口張掛著活動主題「桃花舞春風」布條，不只是告訴大家春天到了，更提醒大家來拉拉山欣賞桃花盛開的美景，桃園的桃花源，就在拉拉山。

全力推動拉拉山桃花季活動的業者曾國烽表示，拉拉山是水蜜桃的故鄉，很多人吃過香甜多汁的水蜜桃，卻沒看過水蜜桃花，復興區的桃子有5月桃(媽媽桃)，是在2月中開花5月底可收成，以及3月中開花的水蜜桃花(位於海拔1OOO公尺以上，7月初後成熟)。

▲櫻花季後還有浪漫粉紅花海！　

▲5月桃(媽媽桃)在2月中開花。（圖／拉拉人嘉美食莊提供）

為了讓遊客欣賞美麗的水蜜桃花海，桃花季活動擬自3月2O日至3月31日止(清明連假不打折)，此期間遊客蒞臨下列10家參與桃花季的民宿、山莊享有優惠，名單分別為：(1)松林山莊、(2)峻林山莊、(3)薔薇谷民宿、(4)熊居農莊、(5)北橫貫下巴陵溫泉山莊、（6）溪景生態農莊、(7)星城民宿&楓墅農莊、(8)周家渡假旅館、(9)歡喜農場民宿、(10)俠雲山莊。

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