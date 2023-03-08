因應缺蛋危機與平穩價格　張善政指示防止蛋價哄抬

▲桃園市長張善政今天下午主持市政會議時，聽取農業局等局處針對蛋價提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

近期因應國內雞蛋缺乏與價格持續上揚等問題，桃園市長張善政今（8）日下午主持市政會議時表示，針對近期雞蛋供應吃緊與市場價格飛漲，雖屬行政院農委會權責，但桃市府仍有使力空間，請各局處本於業務範圍，針對雞蛋供應與銷售狀況多加關注，其中農業局、法務局應加強注意雞蛋市場上銷售是否有哄抬價格情形，必須防止相關情況發生。

張善政今天下午主持市府市政會議，其中聽取農業局報告缺蛋危機與市價格報告時指出，針對近期雞蛋供應吃緊與價格飛漲等情事，雖屬於農委會權責範圍，但桃園市府有使力空間，務必請各局處本於業務範圍，對於雞蛋供應與銷售狀況應多加關注。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上強調，桃市府已推動全市國中小營養午餐免費政策，籲請教育局持續關注雞蛋供應問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，尤其包括農業局、法務局等相關局處，應加強注意市場上雞蛋銷售是否有人為哄抬價格情形發生，市府必須防止相關情況發生，讓市場缺蛋問題能夠盡快解決。

張善政強調，有關媒體報導雙北考量雞蛋等食材成本上升，研擬調升校園營養午餐價格，由於市府推動全市國中小學營養午餐全面免費政策，雖屬契約供應，但不會受到蛋荒與價格持續走高影響，但仍請教育局持續關注營養午餐雞蛋供貨情形，讓孩子們在成長期間獲得足夠的營養。