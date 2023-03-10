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中壢警方破獲百家樂賭場　張善政肯定警方掃蕩黑幫決心

▲桃園市長張善政今天下午頒贈中壢警分局加破案獎金鼓勵破獲大型百家樂職業賭場案，由分局長唐嘉仁代表接受。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天下午頒贈中壢警分局加破案獎金鼓勵破獲大型百家樂職業賭場案，由分局長唐嘉仁代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局本月8日晚間在轄區某商辦大樓破獲大型百家樂賭場，市長張善政今（10）日下午視察，並頒贈破案獎金鼓勵警方打擊犯罪成果。張善政表示，對於警察同仁打擊犯罪成果，身為桃園市長感到非常驕傲，除肯定警察局打擊犯罪決心外，市府會做警察同仁最堅強後盾，持續鼓勵警察同仁嚴查相關特殊幫派分子，讓黑幫份子在桃園不法行徑無所遁形。

中壢警方接獲線報，位於鬧區內某商辦大樓有大型職業賭場，經過長期蒐證確認後報請桃園地檢署指揮偵辦，8日晚間持搜索票攻堅，當場起出現金301萬餘元、籌碼代幣共計1億5,759萬餘元、監視器鏡頭、主機等相關涉賭證物，賭客與工作人員共計45人，經偵訊後依社維法與賭博罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市長張善政今天下午視察中壢警分局，警方起出大批現金、籌碼、監視器鏡頭、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天下午視察中壢警分局，警方起出大批現金、籌碼、監視器鏡頭、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今（10）日下午前往警察局中壢警分局，表揚偵破百家樂賭場案有功人員，頒發破案獎勵金。張善政指出，中壢分局為落實強化掃蕩黑幫目標，持續清查轄內可能潛藏賭博機房、大型賭場或幫派經常活動之高風險處所，近期發現轄內特定場所有行蹤可疑人員出入，疑似經營職業賭場情形，經多日埋伏後報請桃園地檢署指揮偵辦，一舉查獲相關人員、現金與籌碼等賭資證據，事後從法院對涉案人員的裁定交保金額來看，顯示相關人員涉案情節重大。

▲桃園市長張善政今天視察中壢警分局，對於警方查獲大批現金、籌碼等證物頗為欣慰。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天視察中壢警分局，對於警方查獲大批現金、籌碼等證物頗為欣慰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，近期媒體報導其他縣市發生黑幫聚眾飲酒等囂張行徑，桃園市警局絕不容許黑幫在桃園市內相關組織活動，市府會當警察同仁最堅強的後盾，並鼓勵警察同仁嚴查相關特殊幫派分子。百家樂賭場案並非單一事件，未來若有類似犯罪跡證也將嚴格查緝，讓黑幫分子不法行徑在桃園無所遁形。

桃園市警局局長吳坤旭說，近期台灣各縣市警力均積極掃蕩黑幫，中壢分局同仁破獲轄區有史以來最大的百家樂賭場，現場查獲大批現金、賭具等設備，目前初步偵查發現該賭場經營與黑幫有關，後續警察局將持續向上溯源追查，全力打擊不法分子、依法究辦。

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