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紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

▲國道警察第四警察大隊，12日分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四警察大隊，12日分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道警察第四警察大隊，12日星期日上午8至12時配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交通安全宣導活動。

▲國道警察第四警察大隊，12日分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四警察大隊指出，近年來詐欺犯罪頻傳，有許多家庭因為遭到詐騙，致生活陷入困境；為了能讓民眾對於詐欺犯罪有更多的認識，行政院組成打詐國家隊，在內政部警政署的領導下，各警察機關加強舉辦宣導活動，以防制民眾受騙。

▲國道警察第四警察大隊，12日分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場備有精美小禮物及大、小紅斑馬巡邏車1台，許多爸爸媽媽帶著家裡的大寶貝、小寶貝們一同前來拍照留念，從小培養預防犯罪、交通安全觀念。第四公路警察大隊提醒民眾，遇到疑似詐騙情形，務必「冷靜」、「查證」、「報警」並打165或110查證。

▲國道警察第四警察大隊，12日分別前往「台南市麻豆商圈文化觀光發展協會」及「2023台灣文旦大聯盟柚花追香路跑-麻豆場」進行預防犯罪與交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道公路警察局第四公路警察大隊強調，警方與民眾一同「識詐」、「堵詐」、「阻詐」，「懲詐」，共同守護交通安全；另外行駛高速公路如有任何問題請撥打1968警政報案電話，第四公路警察大隊隨時提供諮詢及服務。

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