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紅斑馬全台大串聯快閃　與您共度週末

▲國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，民眾只要在11日星期六、12日星期日前往東山服務區，就有機會遇到紅斑馬警察們在現場進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，民眾只要在11日星期六、12日星期日前往東山服務區，就有機會遇到紅斑馬警察們在現場進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道公路警察局11日舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，民眾只要在11日星期六、12日星期日前往東山服務區，就有機會遇到紅斑馬警察們在現場進行預防犯罪與交通安全宣導活動。

活動現場備有精美小禮物及小紅斑馬巡邏車1台，歡迎爸爸媽媽帶著家裡的大寶貝、小寶貝們一同前來拍照留念，從小培養預防犯罪、交通安全觀念。

▲國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，民眾只要在11日星期六、12日星期日前往東山服務區，就有機會遇到紅斑馬警察們在現場進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來詐欺犯罪頻傳，有許多家庭因為遭到詐騙，致生活陷入困境；為了能讓民眾對於詐欺犯罪有更多的認識，行政院組成打詐國家隊，在內政部警政署的領導下，本局加強舉辦宣導活動，以防制民眾受騙。

國道警察八大隊提醒民眾，遇到疑似詐騙情形，務必「冷靜」、「查證」、「報警」並打165或110查證。另外，行駛國道務必要養足精神，不要疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，最重要的是，上路前一定要繫好安全帶，也要讓小寶貝們乘坐安全椅，保護一家人的安全。國道公路警察局與您一同「識詐」、「堵詐」、「阻詐」，「懲詐」，共同守護交通安全。

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