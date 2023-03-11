台北國道馬拉松將開跑　警關西服務區宣導交通安全及反詐騙

▲台北國道馬拉松，2023臉部平權運動將於明日展開，國道第六大隊於關西服務區宣導交通安全及犯罪預防。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「台北國道馬拉松 2023臉部平權運動」將於明日展開，國道第六大隊提前於9日及11(今)日於關西服務區持續宣導交通安全及犯罪預防，藉以提升民眾正確觀念，以期了解現行相關執法、管制措施規定，增進對國道公路警察局之認識及為民服務等工作事項。

第六大隊竹林分隊表示，因應國道1號北部路段，舉辦國道馬拉松活動須改道替代路線行駛，利用服務區的動態資訊面板，為不清楚路線的民眾提供諮詢，並告知民眾若有長途旅遊的需求，為免發生疲勞駕駛之情事，得至服務台填寫休息室的申請資料;另引導民眾了解關西服務區為滿足多元文化需求，有提供穆斯林祈禱室，向服務台申請後由服務人員協助帶領使用。

▲國道第六大隊於關西服務區宣導交通安全及犯罪預防。

同時六大隊也呼籲反詐騙，民眾要牢記「天下沒有白吃的午餐」，現行詐騙手法多為透過社群媒體、通訊軟體、電話及簡訊等方法，提供「高獲利零風險」的投資理財商品(元宇宙、虛擬貨幣等…)，並利用美女帥哥圖片吸引目光，後邀請加入通訊軟體群組或點擊簡訊內網址，再假裝投資專家騙民眾買某檔股票、代操盤或要求轉帳至指定帳戶等詐騙手法，現場也有播放黃署長「識詐」等宣導影片，如果有任何疑問請撥打165反詐騙專線來查證，避免落入詐騙集團的陷阱。