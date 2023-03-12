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紅斑馬全台大串聯　國道警一同為2023台北國道馬拉松開跑加油

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年臉部平權運動國道馬拉松活動，12日盛大開跑，在這一年一度的重要時刻，國道公路警察局當然也沒缺席，除了設置攤位為選手加油打氣外，同時也在現場進行預防犯罪及交通安全宣導工作，同時也展示科技執法設備。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動攤位現場除了提供宣導資訊外，還有超大型55吋液晶銀幕播放「阿昭署長來了」識詐短片教導大家如何防詐騙，只要答對相關問題，不但能夠領取精美紀念品，小朋友還可以駕駛全臺獨一無二超酷炫的小紅斑馬巡邏車！另外，正牌紅斑馬巡邏車也會在現場展示最新的執法科技，歡迎各位民眾攜家帶眷共同參與。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察局與國道客運公司「葛瑪蘭汽車客運」、台北轉運站日勝生活科技合作，對於反詐騙宣導將會更緊密合作，避免民眾因6大詐騙行為而受騙，希望客運公司能於候車站、候車室等地方撥放「阿昭署長宣導防詐系列」影片5則，加強民眾反詐知能，及提升預防遭詐之意識。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察局提醒民眾，遇到下列詐騙情形：假投資、解除分期付款、假網拍、假交友、色情應召詐騙、虛擬遊戲詐騙等6項詐騙行為，務必「冷靜」、「查證」、「報警」並打165或110查證。另外，行駛國道務必要養足精神，不要疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，最重要的是，上路前一定要繫好安全帶，也要讓小寶貝們乘坐安全椅，保護一家人的安全。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道公路警察局與您一同「識詐」、「堵詐」、「阻詐」，「懲詐」，且本局已請所屬各大隊於3月11日至12日在各服務區人潮眾多地點加強宣導反詐知識，期望與您攜手守護交通及人身安全。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，國道警察第四公路警察大隊於11日星期六上午8至12時配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。活動現場備有精美小禮物及大、小紅斑馬巡邏車1台，許多爸爸媽媽帶著家裡的大寶貝、小寶貝們一同前來拍照留念，從小培養預防犯罪、交通安全觀念。第四公路警察大隊提醒民眾，遇到疑似詐騙情形，務必「冷靜」、「查證」、「報警」並打165或110查證。另外，行駛國道務必要養足精神，不要疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，最重要的是上路前一定要繫好安全帶，也要讓小寶貝們乘坐安全椅，保護一家人的安全。

▲國道警察第四公路警察大隊，配合國道公路警察局舉行紅斑馬全台串聯快閃活動，前往新營服務區南向進行預防犯罪與交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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