佛州超兇鱷魚「暴力拆法」不到15秒衝破柵欄　驚人畫面瘋傳

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州先前才發生一名85歲老奶奶遛狗時，被從湖裡竄出的鱷魚撕咬慘死。最近又有一名氣象專家分享影片指出，佛州墨西哥灣沿岸小鎮出現一隻凶猛的短吻鱷，一頭撞進金屬柵欄，接著「暴力拆解」撞凹欄杆，在不到幾秒時間內輕鬆穿越，闖入欄杆內部。影片被大量轉傳，還有網友開玩笑說「那是哥吉拉！」

根據《福斯新聞》等報導，佛州當地新聞媒體WINK News的氣象專家德維特（Matt Devitt）最近分享一段「鱷魚對決柵欄」的影片，臉書瀏覽數突破113萬次，在IG上更突破380萬次點閱。

▲佛州鱷魚暴力拆開金屬柵欄。（圖／翻攝自Facebook／Matt Devitt WINK Weather ）

影片拍攝地點在佛州普拉西達（Placida）小鎮一家高爾夫球俱樂部，只見一隻凶猛有力的短吻鱷，直接抬起下顎撞開新裝設的金屬柵欄，接著用身體向前猛鑽，強大破壞力讓欄杆被凹成弧形，不到15秒鱷魚就輕鬆穿過。德維特解釋，雖然鋁製欄杆是輕質金屬，但畫面仍然令人驚訝。

網友留言笑說，「牠完全知道自己在幹什麼，肯定以前就做過這種事」、「這就是為什麼只要在佛羅里達水域中看到屍體，就代表水裡有鱷魚」、「哇這太可怕了，我常看到鱷魚出沒，但我想我家陽台欄杆可能沒辦法保護我」、「那種純粹的蠻力頗值得一看」、「那不是鱷魚，是哥吉拉吧，哈哈」。

佛州魚類與野生動物組織統計，佛州約有130萬隻短吻鱷（alligator）。一般而言，如果體型長度超過4英尺（1.2 公尺）並且被認為對人類、寵物或財產構成威脅，就可以通報處理。此前，佛州匹爾斯堡（Fort Pierce）2月20日才發生85歲婦人葛洛莉亞（Gloria Serge）在湖邊遛狗時，被約3公尺長的短吻鱷攻擊咬死的事件。

▼葛洛莉亞和小型犬在湖邊散步時，遭到鱷魚攻擊。（圖／翻攝推特）