遇到亞裔就臉盲？店員認錯人報警　他一臉錯愕遭誤逮「怒求償3億」

▲來自德州休士頓的越南裔男子阮東尼(Tony Nguyen)被誤逮。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名越南裔男子去年到連鎖超市沃爾瑪(Walmart)購物時,被店家誤認成另一位同是亞裔的黑名單顧客,隨機報警將他逮捕,離譜的是警察也未查明身分,直接將他上銬帶回警局,最後才發現是烏龍一場,而這名被誤逮的男子也向店員與警察提出告訴,求償1000萬美元(約台幣3億872萬元)。

綜合外媒報導,來自德州休士頓的越南裔男子阮東尼(Tony Nguyen)在去年11月前往佛州沃爾瑪購物,結果卻被店員誤認為是黑名單顧客科迪(Cody Vondelinde),所以店員隨即打電話報警要將阮東尼逮捕。

Tony Nguyen of Hudson is suing Walmart and a Hernando County deputy



Nguyen said he was arrested at a Spring Hill Walmart in November when they were really trying to target Cody Vondelinde, another man who is also Asian



Video of his arrest went viral. Lawsuit seeks $10 million+ pic.twitter.com/jy7wU2jaZM