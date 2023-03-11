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「矽谷銀行」曾是科技創投最愛　如何在48小時內倒閉

▲▼矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

▲矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）結束長達40年營運，寫下美國史上規模第2大銀行倒閉案。（圖／路透）

文／中央社

美國矽谷銀行8日還是一家資本水準良好、尋求部分增資的金融機構，但短短48小時內，投資人恐慌竟造成其遭到當局接管、結束長達40年營運，寫下美國史上規模第2大銀行倒閉案。

美國財經媒體CNBC報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）命運急速惡化始於8日晚間，當時它宣布需增資22.5億美元（約新台幣693億元）以強化資產負債表，令投資人吃驚。之後的發展，反映這家隨科技業創投風潮而起、攀上聲望高點的銀行，最後如何成為創投圈恐慌拋棄的受害者。

矽谷銀行倒閉的根源，來自美國聯邦準備理事會（Fed）採取了40年來最劇烈的升息行動。由於利率猛然攀升，首次公開募股（IPO）與私下募資環境冷清，導致新創企業客戶需動用存款來維持運作，造成矽谷銀行資本短缺。

矽谷銀行最後被迫賠本出售手中所有備供出售（AFS）債券。矽谷銀行8日晚間表示，這造成了18億美元的虧損。

矽谷銀行突然傳出需要增資，加上先前才發生專營加密貨幣圈的Silvergate銀行倒閉，於是9日爆發新一波存款提領潮。知情人士透露，創投公司指示他們投資組合內的公司將存款移出，因為擔憂若矽谷銀行出現擠兌，會使新創企業無法動用存款，而面臨存亡威脅。

客戶指出，矽谷銀行執行長貝克（Greg Becker）在9日下午展開的通話中也未能安定他們信心，他只呼籲「保持冷靜」。當天矽谷銀行股價繼續崩跌，收盤時跌幅達到60%。一名參與通話的人士說，重點是貝克未能安撫客戶相信這會是最後一次增資。

最後根據加州監管當局收到的呈報資料，9日營業時間結束時，矽谷銀行的客戶一共提領了高達420億美元（約新台幣1兆2900億元）存款，使其現金資產淪為負9億5800萬美元（約新台幣295億元）。且根據監管當局說法，矽谷銀行也未能從其他來源覓得足夠的擔保品。

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