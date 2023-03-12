啦啦隊女教練誘姦「女兒16歲男友」！　趁午休激戰300回

▲嫌犯以教練身分誘姦女兒男友，5年內強迫被害者與她發生300次性行為。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）



記者王佩翊／編譯

美國奧克拉荷馬州一名啦啦隊女教練涉嫌自2017年起誘姦女兒的男友，兩人在家中發生性行為至少300次。受害男性最初與她發生性關係時年僅16歲，而如今成年的他也終於鼓起勇氣站出來指控女教練的犯行。該名女教練已經遭到學校解雇，而受害人則是選擇與嫌犯的女兒分手。

根據《紐約郵報》報導，任職於穆爾公立學校（Moore Public School）的45歲啦啦隊女教練詹尼佛霍金斯（Jennifer Hawkins）1月被一名21歲男性指控，在2017年至2022年間誘姦他本人。根據法庭文件，受害男性原本是詹尼佛女兒的男友，2017年首次被詹尼佛慫恿發生性關係，當時他年僅16歲。

此後兩人便長期保持不正當關係，甚至在他就讀大二、大三時，幾乎每天午休時間都會在詹尼佛的家中與她發生性關係。根據受害者證詞，兩人在5年內至少發生過300次性行為。男子1月終於鼓起勇氣向穆爾公立學校檢舉詹尼佛的惡行，而警方也隨即啟動調查。

警方指出，詹尼佛最初否認所有指控，直到後來才坦承強迫女兒男友與她維持不正當關係。詹尼佛向警方哭訴，自己的確曾經犯錯，並與未成年者發生性行為。穆爾公立學校表示，1月收到對於詹尼佛的指控後，已經立即將她解雇。詹尼佛8日因涉嫌二級性侵與性暴力罪嫌被逮捕。