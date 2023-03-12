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麥卡錫若訪台　北京建議採「1997雙軌模式」：賀錦麗同時訪中

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（組圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（左）、聯邦眾議院議長麥卡錫（右）。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

近來屢傳出美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有意訪台，加上又有消息指出，總統蔡英文4月擬過境加州並與麥卡錫會面，引發中國大陸不滿。香港媒體就指出，北京當局向美方提議，可依照1997年的雙軌模式，在麥卡錫訪台時，副總統賀錦麗同時訪中，避免美中關係更惡化。

根據香港《南華早報》報導，麥卡錫未排除將來訪問台灣的可能性，而他的舉動牽動美中台三方關係的發展，有消息人士透露，中方已向華府提議可以採用1997年的雙軌模式，未來在麥卡錫訪台的同時，賀錦麗（Kamala Harris）則訪問北京，藉此降低雙邊緊張。

時任美國副總統高爾（Al Gore）曾在1997年3月24日展開為期4天的訪中行，時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）則是在3月28日訪問北京3天後，於4月初飛抵台灣。報導認為，這樣的作法講究等級尊卑的中國保住了面子，得以向強硬派聲稱，中國獲得尊重及美方更高層級的訪問。

曾任白宮國家安全會議（National Security Council）中國事務主任、現任美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員的何瑞恩（Ryan Hass）指出，他已經收到許多來自中國的朋友建議，「如果麥卡錫訪問台灣，那麼行政部門應該就美中關係的承諾發出相同訊號，就像高爾、金瑞契那樣。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，中方的這個提議已傳給布林肯（Antony Blinken），但由誰在何時轉達則不得而知。

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