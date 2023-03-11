　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖／達志影像／美聯社)

▲澳洲很可能在2030年代採購美國維吉尼亞級核潛艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲總理艾班尼斯今天表示，澳洲南澳州將是美英澳三方AUKUS防禦協議的「一大受益方」。依據協議，澳洲料向美國採購最多5艘維吉尼亞級核子動力潛艦；建造地點則將在南澳州。

路透社本週引述4名美國官員消息報導，澳洲很可能在2030年代採購這批維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。美國、澳洲與英國達成的劃時代AUKUS協議，讓中國的軍事力量日增面臨新挑戰。

艾班尼斯（Anthony Albanese）的聯邦政府已經表示過，潛艦製造地點會在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）。不過，南澳州州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）本週說，他不清楚訂購的潛艦數量。

艾班尼斯今天被問到，在AUKUS協議下，有多少艘潛艦會在澳洲製造；他回答說，13日會宣布消息。

正在印度首都新德里進行訪問的艾班尼斯，從當地透過電視報導表示：「這關乎就業，包括製造業工作。阿得雷德格外會是這項消息的一大受益方，西澳州（Western Australia）也是。」

法國2016年贏得替澳洲打造12艘潛艦的500億澳元（約新台幣1兆元）合約時，阿得雷德也中選成為製造地點。其後澳州選擇簽訂AUKUS而與法國取消合約，令巴黎大為光火。

艾班尼斯今天稍晚將離開印度前往美國，並在當地與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）磋商AUKUS事務。

ET快訊
快訊／張育成滿貫砲！中華隊5比1荷蘭
快訊／2潛水客溺水　陸軍上兵送醫死亡
快訊／江坤宇挨球吻倒地！全場噓爆荷蘭
指甲剪圓弧形錯了！「正確剪法」一堆人不知　6原因害指甲嵌肉裡
台灣職籃史上首見神紀錄　曼尼高寫「大四喜」數據
義教頭喊「紙杯裝咖啡是褻瀆」　台人樂歪：再吵就吃鳳梨Pizz
南韓慘輸恐墊底　韓媒：移訓美國成敗因

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

神秘簡訊曝陸戰隊T-91「槍機遺失」內幕：已短少9個月

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

當百靈果遇到「百靈狗」　凱莉笑翻：偷臭我們吧！

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

神秘簡訊曝陸戰隊T-91「槍機遺失」內幕：已短少9個月

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

佐佐木朗希世界首戰先發3.2局　最速164公里、狂飆8次三振

美中不足！《黑暗榮耀》成現象級巨作　網看完揭「最大敗筆」掀論戰

新北萬金「移動花聚落」展　限量杜鵑花金幣打卡送

林莎遭騷擾「胸部全被拍」！　正面迎擊色狼...變態行徑曝光

張育成滿貫砲！全場敬禮　中華隊5比1超前荷蘭

快訊／HBL招牌「雙山對決」　南山葉惟捷砍19分領軍挺進冠軍戰

快訊／台東富岡漁港2潛水客溺水　陸軍謝姓上兵送醫不治

TikTok禁令再添一國！　比利時首相：我們不應該天真

宋家豪守護中華隊　擁抱每位隊友有原因

大陸新舊總理交接互動冷　散會後雙李「眼神秒交會」快速握手

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

軍武熱門新聞

神秘簡訊曝T-91槍機遺失內幕：已短少9個月

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

空軍上將涉共諜！　前司令驚傳二度見中共國安官員

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

俄烏戰爭　再拖恐變下一個越戰

南韓官方證實　放行波蘭蟹式自走砲供烏克蘭

劉寶傑震怒莒光沒肉事件：馬防部在說謊！

北約秘書長：巴赫姆特未來幾天可能淪陷

軍人懲戒「休職」怪現象（（上）

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

俄軍事專家：時間站在烏克蘭這邊

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

更多熱門

相關新聞

「暴雨+融雪」加州38郡進入緊急狀態

「暴雨+融雪」加州38郡進入緊急狀態

美國加州上周起面臨強烈冬季風暴，讓降雪量突破紀錄 ，接續的融雪與暴雨更引發嚴重洪災，目前加州58郡中過半數進入緊急狀態，近1萬人被要求撤離。除此之外，加州還面臨一波俗稱「鳳梨特快車」的大氣河流，這種高濕度溫暖氣流通常使北美洲西岸降下致災性豪大雨。

爸媽隔牆激戰！6歲女兒聽母尖叫「狂敲門」

爸媽隔牆激戰！6歲女兒聽母尖叫「狂敲門」

美81歲參議員腦震盪住院　80歲拜登致電關心

美81歲參議員腦震盪住院　80歲拜登致電關心

女大生遭性侵滅屍失蹤26年！護花使者獲判25年

女大生遭性侵滅屍失蹤26年！護花使者獲判25年

才剛裁員13%　美媒：Meta又計劃大刪人力

才剛裁員13%　美媒：Meta又計劃大刪人力

關鍵字：

AUKUS澳洲紐澳要聞北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

「林襄的肚臍」紅到日本！震撼封中華啦啦隊是奇蹟

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

陸網瞎傳「魔獸搞大台女肚子」！女主角是孫生前女友

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

張育成開轟　外媒問敬禮？

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面