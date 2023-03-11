AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

▲澳洲很可能在2030年代採購美國維吉尼亞級核潛艦。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

澳洲總理艾班尼斯今天表示，澳洲南澳州將是美英澳三方AUKUS防禦協議的「一大受益方」。依據協議，澳洲料向美國採購最多5艘維吉尼亞級核子動力潛艦；建造地點則將在南澳州。

路透社本週引述4名美國官員消息報導，澳洲很可能在2030年代採購這批維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。美國、澳洲與英國達成的劃時代AUKUS協議，讓中國的軍事力量日增面臨新挑戰。

艾班尼斯（Anthony Albanese）的聯邦政府已經表示過，潛艦製造地點會在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）。不過，南澳州州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）本週說，他不清楚訂購的潛艦數量。

艾班尼斯今天被問到，在AUKUS協議下，有多少艘潛艦會在澳洲製造；他回答說，13日會宣布消息。

正在印度首都新德里進行訪問的艾班尼斯，從當地透過電視報導表示：「這關乎就業，包括製造業工作。阿得雷德格外會是這項消息的一大受益方，西澳州（Western Australia）也是。」

法國2016年贏得替澳洲打造12艘潛艦的500億澳元（約新台幣1兆元）合約時，阿得雷德也中選成為製造地點。其後澳州選擇簽訂AUKUS而與法國取消合約，令巴黎大為光火。

艾班尼斯今天稍晚將離開印度前往美國，並在當地與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）磋商AUKUS事務。