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北市首辦原民運　蔣萬安：市府「取火隊」上山跨海9天環台走透透

▲▼台北市首辦全國原住民族運動會。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市首辦全國原住民族運動會。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同）

記者詹宜庭／台北報導

兩年一度的全國原住民運動會即將在3月24日至27日於台北盛大登場。台北市長蔣萬安11日表示，今年的全國原住民族運動會首度輪到台北市承辦，體育局特別組成「聖火母火取火隊」，展開9天環台走透透。未來，台北市將有1萬多名選手、教練、工作人員等人員聚集於此，盼所有選手都能發揮所長、實現自我，並讓大家愛上原民文化。

蔣萬安透露，今年的全國原住民族運動會首度輪到台北市承辦，這次聖火儀式規劃過程很不一樣，體育局特別組成「聖火母火取火隊」，進行9天環台走透透。邵族的母火必需划著獨木舟到日月潭燈塔取火；登奇萊山只有零下四度；赴蘭嶼因為風大班機無法起飛，嘗試了2次才成功把母火取回。

蔣萬安表示，團隊辛苦地長途跋涉、上山下海，深刻感受原住民族精神與傳統，這是歷屆原民運沒有的創舉，也是尊重所有原住民族文化的最大誠意。

蔣萬安指出，昨日在台北田徑場毛公鼎駐火台前，迎接17族聖火匯集，在耆老引領下進行大會師祈福儀式，向所有原住民族致上最高的敬意，也預祝賽事圓滿順利。

蔣萬安強調，今年原民運的主題是「全力原夢」，屆時即將有1萬多名選手、教練、工作人員等人員聚集到台北市，希望所有選手都能發揮所長、實現自我，也期盼藉由這次機會，讓大家更加了解並愛上原民文化。

▲▼台北市首辦全國原住民族運動會。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

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