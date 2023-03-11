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北市Youbike前30分鐘免費元旦上路？　交通局急澄清：評估中

▲▼ubike,微笑單車,YouBike,公共自行車,共享單車,公共自行車租賃系統,大眾交通,便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安擬推動Youbike前30分鐘免費，但相關方案仍在評估中。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安去年選舉時提出「恢復Youbike前30分鐘免費」的政策，有媒體報導蔣市府拍板元旦上路，估計每年將增加約1.37億元預算補貼。但交通局11日澄清，相關推動方案及期程正在評估研議階段。

交通局表示，以全民為對象實施的「YouBike前30分鐘免費」政策為市府的目標，相關推動方案及期程正在評估研議階段。另就基北北桃月票上線後民眾使用情形預計仍有變動，亦將一併納入YouBike前30分鐘免費政策推動措施及期程檢討。

至於各界關心民眾遇無車可借之情形，交通局表示，將於今年推動增加部分車輛，並持續與資訊局合作利用大數據分析改善無車可借問題。

交通局說明，YouBike定位為出門通勤、通學的第一哩路，透過轉乘公車捷運，一出門即可實踐全日綠運輸、落實2050淨零碳排政策。實施前30分鐘免費，將有更大誘因吸引更多族群（如購物、休閒、運動等），減少使用汽機車並促進運動健康，經估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量。

交通局指出，台北市YouBike站點數已達1260站，站點密度全國最高，111年總租借次數突破3400萬次創歷史新高，預期實施全民前30分鐘免費將吸引更多人使用。目前已與資訊局大數據中心合作，就提升調度量能、優化站點設置及增加車輛規模等研擬配套措施，針對熱門站點，提出擴充車柱或增加適當車輛數及精進調度效能的建議，另亦將啟動車輛及站位之擴增規模計畫，以滿足民眾使用YouBike需求。

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