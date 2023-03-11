兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

記者蘇晏男／台北報導

中華隊昨在世界棒球經典賽（WBC）中以11比7逆轉勝義大利隊，國民黨立委林為洲兌現承諾，今（11日）上午11時在新竹竹北新社保安宮發放300份雞排。同樣也是祭品文，國民黨立委江啟臣、洪孟楷、議員葉元之、凌濤、柳采葳等人，將於今傍晚在新北府中捷運站發放限量550份雞排。

▲林為洲11日上午在竹北新社保安宮發放300份雞排。（圖／林為洲辦公室提供）

林為洲昨在賽事中，承諾若中華隊贏球就請球迷吃雞排，他也說到做到，今上午11時在新竹竹北新社保安宮發放300份雞排。

林為洲表示，中華隊擊敗強隊義大利，舉國歡騰，從昨晚七時就守在電視機前為中華隊加油，其中中華隊的隊員范國宸也是竹北子弟，所以昨天特地在臉書Po出祭品文，要在竹北新社保安宮發雞排；此外林預告今晚七時比賽中，若中華隊再次勝利的話，將會有不同的祭品。

另外，由立委江啟臣、洪孟楷、羅明才、林德福、議員濤、葉元之、張斯綱、李明賢、徐弘庭、柳采葳、國民黨發言人李明璇發起的祭品文，他們將於今傍晚5時50分在板橋府中捷運站3號出口發號碼牌，發放限量550份雞排。

洪孟楷說，昨天中華英雄實在太棒了，因此11位民代與發言人要發550份雞排，讓大家能吃雞排為中華隊加油，希望大家能夠身體力行，共同支持中華隊，繼續替今晚7時跟荷蘭隊比賽的中華隊加油。萬眾一心，相信中華隊一定可以打到東京，前往邁阿密。

▼國民黨立委、議員及發言人11日傍晚將發放550份雞排。（圖／洪孟楷辦公室提供）