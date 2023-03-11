台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

記者白珈陽／台中報導

世界經典棒球賽第3戰台灣隊將迎戰荷蘭，洲際棒球場外紛紛有餐廳業者擺出含有「荷包蛋」的豪華餐盒，諧音象徵「荷蘭抱蛋」，讓球迷能邊看比賽、邊吃荷包蛋「抗敵」。另外，中華民國運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇也宣布，台灣隊只要打贏荷蘭隊，公會就發送500份雞排，為台灣隊加油集氣。

▲餐廳業者出奇招，餐盒附有荷包蛋，象徵「荷蘭抱蛋」。（圖／民眾提供）

台灣隊WBC首戰雖敗陣巴拿馬，但昨晚攻守俱佳，順利贏下A組強權義大利。11日晚間7時台灣隊將再對上強敵荷蘭，饗賓餐旅旗下品牌「開飯川食堂」、「真珠」使出應援絕招，在洲際棒球場外替球迷加菜，擺出放有「荷包蛋」的經典賽餐盒。

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「今天餐盒多附一顆荷包蛋，讓荷蘭抱蛋回家！」餐廳業者喊出抗敵口號，吸引大小球迷上前觀看，球迷也十分捧場，開賣不到一小時，現場餐盒銷售一空。昨晚經典女孩、緝毒犬在賽前大嗑義大利麵，聲援台灣隊旗開得勝，今晚「荷包蛋」戰術是否再獲成功，讓許多球迷相當期待。

▲豪華餐盒附有荷包蛋。（圖／民眾提供）

另外，中華民國運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇也發出祭品文，打鐵趁熱，今晚台灣隊若再獲勝，就送出500份雞排，發送地點在台中市南區南平路公會會址，預定下週一（13日）發送，為台灣隊拚了！

▲何昱奇說，若今晚台灣隊獲勝，將送出500份雞排。（圖／民眾提供）