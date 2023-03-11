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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

▲國民黨民代11日兌現祭品文，發放550份雞排。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨民代11日兌現祭品文，發放550份雞排。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華隊昨在世界棒球經典賽（WBC）中以11比7逆轉勝義大利隊，國民黨多名民代今（11日）兌現雞排祭品文，傍晚5時50分在新北板橋府中捷運站3號出口發放550份雞排。除此之外，對於中華隊稍晚將對戰荷蘭隊，台北市議員徐弘庭也加碼祭品文，若今天順利，台北市議員響應台中、今天的新北，明天在南港直播派對現場，加碼500杯珍奶。

立委江啟臣、洪孟楷、羅明才、林德福、議員濤、葉元之、張斯綱、李明賢、徐弘庭、柳采葳、國民黨發言人李明璇發起發放550份雞排祭品文，一行人於今傍晚5時50分在板橋府中捷運站3號出口兌現承諾，發號碼牌並贈送限量550份雞排。

江啟臣表示，大家對中華隊支持力道源源不斷，所以他加碼明天中午在台中市府前廣場發放300份雞排，且有台中成棒隊球星到現場跟民眾邊看球、邊吃雞排，搞不好還會有人加碼台中最有名的珍奶，今天沒吃到的人，歡迎明天到台中拿。

徐弘庭說，明天中午是對戰古巴，如果今天順利，台北市議員響應台中、今天的新北，明天在南港直播派對現場，加碼500杯珍奶，所以今天一定要贏荷蘭、明天贏古巴，一起前進東京。對於為何發珍奶而非雞排，徐弘庭笑說，雞排中午前炸不出來。

洪孟楷則說，今天發雞排一方面是兌現承諾，一方面則是繼續替中華隊集氣。針對稍晚中華隊將對戰荷蘭隊，洪孟楷秀出鄭成功畫像並表示，鄭成功400年前曾帶領台灣打贏荷蘭，讓荷蘭人不敢侵犯，所以今天也要發揮，希望中華隊成功。

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