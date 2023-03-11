日本妹子參加印度慶典　一群噁男「摸胸強抱」當街性騷誇張影片曝

▲日本遊客參加慶典，被一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

記者張寧倢／綜合報導

今年3月8日國際婦女節正好碰上印度傳統節日「侯麗節」（Holi），一名日本女性遊客到當地參加侯麗節慶典時，竟在大街上遭一群印度男子包圍性騷、襲擊，影片在網路上瘋傳。知名印度寶來塢女演員莉查•查達（Richa Chadha）也站出來聲援受害者，呼籲「逮捕這些人」。

For those who were against the #BHARATMATRIMONY Holi campaign. A Japanese tourist in India. Imagine your sister, mother or wife being treated like this in another county? Maybe you will understand then. pic.twitter.com/VribIpXBab — Ram Subramanian (@iramsubramanian) March 10, 2023

這段影片截至11日上午，在推特上的觀看次數已經突破160萬次，至少4到5名印度男子包圍著一名嬌小女性，朝她噴灑七彩顏料，還把雞蛋用力砸在她的頭上，過程中不時伸手摸她、抱她。女子眼神透出驚恐地護住胸部，轉身想逃之際，又有一名男子湊上來襲胸，她氣得打了對方一巴掌，在眾目睽睽下轉進旁邊一條巷子逃離。

綜合《印度時報》等外媒報導，這名受害者據稱是一名日本遊客，一名反對侯麗節慶典活動的發文者氣憤表示，「想像一下你的姊妹、母親或妻子在另一個國家受到這樣的對待？也許到那時你就明白了。」

寶來塢女星莉查•查達也轉發了這則推特影片並呼籲「逮捕這些人」。印度媒體報導指出，這樣的事情已經不是第一次，過去也有大量影片顯示，許多英國女性遊客都被以「侯麗節」的名義騷擾和猥褻。德里婦女委員會主席瑪利瓦爾（Swati Maliwal）表示這種情況令人不安，現已通報德里警方要求逮捕嫌犯。

▼印度女演員轉發推文聲援。（圖／翻攝自推特／@RichaChadha）

此前，印度網路婚友聯誼公司「BharatMatrimony」拍攝公益廣告短片，片中一名參加完慶典的女子洗去臉上的顏料後，露出了瘀青、流血等傷勢，呼籲正值國際婦女節的傳統慶典應該創造出對於女性更安全、更尊重、更具包容性的環境。然而，這段短片卻引發部分人不滿與抵制，認為「這傷害了宗教情緒」。如今這段日本遊客受性騷攻擊的影片，證實了女性在印度慶典期間的危險處境。