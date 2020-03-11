　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度0感染→50確診！　慶典焚燒15公尺高「新冠病毒」怪物像抗疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度灑紅節（侯麗節）焚燒「新冠病毒」怪物像。（圖／路透社）

▲印度灑紅節（侯麗節）焚燒「新冠病毒」怪物像。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，印度衛生與福利部10日晚間宣布，全國確診病例達50例，而就在近日舉行的知名慶典活動侯麗節（又名灑紅節）中，竟然出現一具象徵是「新冠病毒」的巨型怪物像，並放火焚燒了雕像，象徵印度人將會戰勝病毒的樂觀精神。

新冠肺炎疫情剛爆發時，就在各國確診人數持續攀升之際，印度卻長期呈現「0感染」數據而一度獲得國際關注，有專家認為，可能與印度人常吃咖哩以及極端氣候等因素皆有助增加免疫力，如今又傳出另類抗疫方式，在祭典中焚燒新冠病毒怪物像而引發話題。

本月9日在孟買沃里(Worli)所舉行的Holika Dahan節慶中，出現了一具15公尺高的巨型怪物像，上面還註明是「冠狀病毒」，當地人還以射箭方式，一把火焚燒了這具雕像，象徵要讓這個病毒從此消失，現場民眾則揚起了歡呼聲。畫面在網路上獲得許多網友分享與討論，有網友大讚「太帥了」、「誰說印度人沒有創意」、「新冠病毒看到雕像表示：在開玩笑嗎？」。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
批口罩價格0.94→5元　李來希轟「實名制2.0」加7元運費
王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！飆罵影片外洩「旁邊73歲來
蔡壁如爆料「蔡宜芳哭著認愛」：張益贍這「保姆」也太盡責了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

到過疫區11天猝死！75歲男死後才確診　害參加喪禮300人待隔離

2歲女童摔出窗外「一顆頭卡在欄杆」　下半身懸在5樓10分鐘

衛生紙之亂搶瘋了！　澳洲超市派「衛生紙保全」嚴防搶購潮

機上乘客「拼命咳嗽」嚇壞其他人！　聯合航空班機緊急迫降丹佛

驚見醉男倒在路上！　2狗狗「左右站崗」守護主人網感動：忠犬小八

彩券扔桌上一個月「爽中2202萬元」　他傻眼狂驗5次才領獎！

揮別王室！哈利夫婦出席最後任務　國協慶典上與兄嫂「零互動」

全球知名疫情地圖遭改名！台灣一夜變「台北與鄰近地區」　納入中國領土

亞裔男一直咳嗽嚇壞人！ 司機大罵「新冠肺炎」硬把他趕下車

不斷更新／鑽石公主號再增2確診！菲籍船員回國驗出　兵庫縣醫院爆院內感染

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

揮別王室！哈利夫婦出席最後任務　國協慶典上與兄嫂「零互動」

全球知名疫情地圖遭改名！台灣一夜變「台北與鄰近地區」　納入中國領土

亞裔男一直咳嗽嚇壞人！ 司機大罵「新冠肺炎」硬把他趕下車

不斷更新／鑽石公主號再增2確診！菲籍船員回國驗出　兵庫縣醫院爆院內感染

被遺漏的人間縫隙…英機場「視新冠肺炎如浮雲」　義大利旅客免檢驗通關！

義大利確診破萬「成第二武漢」　鄰國航班火車暫停、邊界關閉！

聖母峰去年人肉塞車「跨屍體」　尼泊爾太窮...今年續發許可證1人33萬！

捷克上院議長訪台與否惹議　外長反對：政治人物應遵守「一中」

義大利鎖國第1天…羅馬晚上6點警巡街　「觀光區淪死城」二戰阿嬤：太震驚！

新冠肺炎確診猛增…主持人直播到一半突下跪！「雙手合十」求民眾別出門

南韓大創又出怪招「泡麵茶包」　加熱水就是一碗泡麵湯，配便當有夠方便

新冠肺炎影響　日本春季甲子園討論停辦　

工商協進會理事長林柏豐：政府紓困不到位　稅費繳納應緩繳

揮別王室！哈利夫婦出席最後任務　國協慶典上與兄嫂「零互動」

全球知名疫情地圖遭改名！台灣一夜變「台北與鄰近地區」　納入中國領土

他破壞父母婚姻還害父親抑鬱而亡　桃園兩兄弟酒後活活打死繼父

「鋼鐵部長」26小時行程曝！包機抗疫親臨盯場未闔眼　陳時中一句話帶過

帶人妻摩鐵「水療」4小時　小王驗出DNA掰：幫她丟口香糖

放長線等魚？12年林口別墅「全新未住過」喊賣　屋主開價3500萬

人氣啦啦隊票選出爐　反骨女孩擊敗「啦啦女神」獲第一

國際熱門新聞

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗

仙氣國中妹同框長腿高學歷親姊...網跪：神基因

更／日：東京奧運考慮延期1至2年

更／鑽石公主號增2確診　日爆院內感染

紐約州爆全美最大感染群！設「封鎖區」國民兵進駐

快訊／英國衛生部高官確診！　曾與首相強生一同參加招待會

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

新冠肺炎影響　法荷航空集團宣布停飛台灣班機

奧地利關邊境　禁止從義大利入境

參訪德國　波蘭陸軍總司令確診

美股反彈狂追回1167點！川普宣布「激勵措施」

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

更多熱門

相關新聞

同機議員接觸過患者　川普：我狀態超棒

同機議員接觸過患者　川普：我狀態超棒

美國總統川普今天表示，他未接受2019冠狀病毒疾病採檢，他並無症狀，白宮醫師也檢查過。

前一日宣佈解封！湖北潛江市今日官宣無效

前一日宣佈解封！湖北潛江市今日官宣無效

英超陷新冠肺炎恐慌　曼城、兵工廠之戰延期

英超陷新冠肺炎恐慌　曼城、兵工廠之戰延期

疫情影喜U23世界盃　中華持續備戰

疫情影喜U23世界盃　中華持續備戰

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎COVlD-19印度孟買灑紅節侯麗節

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

出道滿12週年！蔡阿嘎突預告「引退時機」

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面