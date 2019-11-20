夜市好可怕！日本遊客對台灣第一印象「很臭很髒」　網友反省：真的要改善

▲Dsaki日本遊客來台前的第一印象，得到很髒很臭的答案。（圖／翻攝自YouTube／Dsaki）



記者林彥臣／綜合報導

近年來日本遊客來台觀光人次大多呈現成長的趨勢，許多重點觀光區如西門町、九份等等常常可以見到日本遊客，日本雙人組YouTuber「Dsaki」就對日本遊客訪談來台灣以前對台灣的第一印象，得到的答案竟然是「又髒又臭」、「夜市好可怕」。

Dsaki是在台灣生活的日本YouTuber，他們在西門町訪問了多組遊客對台灣的「第一印象」，得到了「很臭」、「很髒」、「夜市很可怕」、「治安很差」等答案。

▲但實際來到台灣之後，得到的是台灣100分的答案。（圖／翻攝自YouTube／Dsaki）



不過再詢問實際來到台灣後的心得，得到的答案都是，「珍珠奶茶比日本好喝，又便宜珍珠又多」、「夜市完全不可怕」、「台灣人都很好」、「給台灣100分！」，幾乎都大讚來到台灣很開心，台灣是個好國家，不過日本遊客們還是強調，因為臭豆腐的關係，台灣「真的很臭」。

網友則在影片下方留言表示，「身為台灣人也因為髒亂感到不好意思...不過我們的治安算不錯哦！」、「其實我比較喜歡聽真話，這樣才有改進的空間」、「可以把影片寄給觀光局，讓他們有改善空間，對台灣及觀光客都好」、「跟日本比起來台灣的確蠻髒的，事實」、「要感謝學生們說真話，我們才有改善的空間」、「確實日本人已經很習慣乾淨、整潔的環境，如此就會把台灣髒亂的部分更放大出來。大家再加油吧！」

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