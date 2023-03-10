百萬BMW慘了！國1銅鑼段自動駕駛猛衝緩撞車　車頭全爛畫面曝

▲▼中山高苗栗銅鑼路段10日上午發生自小客車撞緩撞工程車意外，２車駕駛均受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者蔡文淵／苗栗報導

國道一號中山高速公路南下苗栗銅鑼路段，今(10日)上午發生自小客車撞擊緩車意外，一輛白色BNW自小客車因為不明原因，直接撞上內線車道移動施工中的緩撞車，造成2車駕駛受傷送醫，所幸沒有生命危險。警方初步調查2車駕駛沒有酒駕，肇事駕駛疑似開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀況而肇事，車禍詳細肇事原因還有待釐清。

國道警方初步調查，今(10日)上午10時許，國道1號高速公路南下142公里處正進行內線車道垃圾撿拾施工，49歲林姓BMW駕駛疑因未注意車前狀況，撞擊正在移動中的緩撞車，導致車頭撞毀，施工車後方遭撞凹，緩撞車及肇事車輛2車駕駛均受傷。警方詢問駕駛，林男承認肇事時開啟自動駕駛輔助系統。

車禍發生後警方封閉內線、中線車道處理善後，當時車流不多，並未造成嚴重回堵，半個小時後狀況排除。

近來經常發生高速公路上施工緩撞工程車被撞意外，國道警方呼籲，養足精神再上國道，行進中保持安全車距，若因未注意車前狀況而肇事造成重傷或死亡意外，將會受吊扣駕照處分。

▲中山高苗栗銅鑼路段10日上午發生自小客車撞緩撞工程車意外，２車駕駛均受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）