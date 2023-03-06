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社會 社會焦點 保障人權

457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭爛掉畫面曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名57歲方男駕駛賓士S350行經國道時疑似開始自動輔助駕駛，不慎追撞緩撞車。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

國道3號大甲段今（6）早傳出一起車禍，一名57歲方男駕駛要價457萬起跳的賓士S350行經南下162.7k時，疑似開啟自動輔助駕駛功能，並行駛於內線車道，不料前方有一台緩撞車正在執勤，方男連人帶車高速衝撞緩撞車尾端，導致整輛車頭「爛掉」，甚至難以看出原貌，警方表示，初步了解方男無受傷，被送往醫院檢傷，酒測值為0。

現場照片顯示，方男的車輛引擎蓋「捲起」露出引擎室的機件，車旁留下滿滿車殼碎片，雖車頭有嚴重損傷，但駕駛座以後外觀尚屬正常；緩撞車防撞桿損毀，整個車尾遭到撞歪，可見撞擊力道之大。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

國道第七大隊警方初步調查，57歲方男駕駛賓士S350轎車，疑似開啟自動輔助駕駛行駛於內側車道，但未注意車前狀況，追撞前方正在配合施工執勤的緩撞車，事故發生後一度影響內側車道，未造成回堵情形車流正常，最後於9時16分完全排除恢復通車，所幸本事件無人受傷，詳細事發經過及肇因仍待進一步調查釐清。

警方呼籲，開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。

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