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社會 社會焦點 保障人權

開啟「自動駕駛」肇事　「瑞典坦克」追撞緩撞車1女拋車外5傷

記者蔡佩旻、翁伊森／雲林報導

國道中山高北上247公里處今（20）日發生一部自小客車開啟自動駕駛輔助系統，未注意前方路況追撞緩撞車，造成5人受輕重傷，其中後座2婦人遭甩出車外，所幸意識清楚，警方初步調查車駕駛人均無飲酒情形，呼籲用路人切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全，該起車禍詳細肇事原因待後續釐清。

▲上國道開自駕系統追尾防撞，一人遭拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色Volvo自小客車於中山高開啟自駕系統，北上247公里處追撞緩撞車，一人遭拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中山高北上247.3公里處斗南北地磅站附近今日上午10時5分許發生車禍，國道公路警察局第四公路警察大隊說明，侯男子（47歲）駕駛租賃白色Volvo自小客車，疑因未注意車前狀況，撞擊執行施作瀝青混泥土路面整修工程之緩撞車，經初步調查駕駛侯男有開啟自動駕駛輔助系統。

▲上國道開自駕系統追尾防撞，一人遭拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車副駕駛座車窗破裂，疑為遭拋飛車外婦人乘坐位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義縣消防局出動破壞器材車、2輛救護車到場救援，雲林縣消防防局亦派遣2輛救護車前往，該事故造成5人輕重傷，其中1名62歲程姓女子被甩出車外著地傷勢較重，右腳踝骨折、頭部血腫、意識清楚，由雲林縣消防局派遣救護車送往台大雲林分院救治，侯姓駕駛稱未受傷拒絕送醫。

另傷者後座呂女約57歲，噴飛卡前窗、引擎蓋，主訴頸部疼痛，左手受傷，意識清楚，由大林91送往慈濟醫院；防撞車駕駛王男約38歲，主訴頭暈，身體多處擦傷，意識清楚，由大林91送往慈濟醫院；陳女約43歲，主訴胸口疼痛，無明顯外傷，意識清楚，由雙福91送往慈濟醫院；黃女約71歲，主訴胸口疼痛，無明顯外傷，意識清楚，由雙福91送往慈濟醫院，車禍現場一度佔據內線及外線車道。

▲上國道開自駕系統追尾防撞，一人遭拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色Volvo自小客車後座一名婦人噴飛卡在引擎蓋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線2022年因未注意車前狀態肇事共9706件，本大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。

▲上國道開自駕系統追尾防撞，一人遭拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色Volvo自小客車於中山高開啟自駕系統，北上247公里處追撞緩撞車，一名婦人遭拋飛內線地上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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