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國道第三大隊因應228假期　交通疏導、分流路線建議一次看

▲國道第三大隊於228連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段有突發事故之就近應處，特於泰安服務區設有「機動服務站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道第三大隊於228連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段有突發事故之就近應處，特於泰安服務區設有「機動服務站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

228連續假期返鄉、出遊車潮多，國道公路警察局第三公路警察大隊轄區今（25）日9時始國道一號南向台中交流道至彰化交流道開始車多，另西螺交流道穿越橋改建工程預期會有回堵情形，呼籲用路人可改道省時。

國道公路警察局第三公路警察大隊說明，「今(25)日9時開始，國道一號南向台中交流道至彰化交流道開始車多，該路段上午發生4起A3類交通事故無人受傷，本大隊已請當事人依輕微事故處理原則盡速移至高速公路下安全處所避免二次事故及影響交通」。

國道警察強調，西螺交流道穿越橋改建工程於今年2月11日至12月31日期間，將西螺南下集散道之車道數由原2車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，呼籲行駛國一南向欲前往西螺地區之用路人，可由國一北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區，或經由西螺交流道南下入口匝道續行。

針對228連假本轄重要連續假期交通疏導措施。
(一)入口匝道封閉：
1、2月25日至2月26日，每日5至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口。
2、2月27日至2月29日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口。
(二)暫停收費：
1、單一費率：2月25日至2月28日。
2、路段差別費率：2月25日至2月28日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再 8 折收費。
3、暫停收費：2月25日至2月28日，每日0至5時暫停收費。

另為用路人整理分流建議，(一)南北長途走國3，短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。(二)國1國3新竹至臺南地區雙向：國1國3新竹系統-國3西濱-台61-台84-國1下營系統/國3官田系統(三)國1大雅至員林雙向：台中地區-台74-台74甲-台1-彰化地區

國道公路警察局第三公路警察大隊於228連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段有突發事故之就近應處，特於泰安服務區設有「機動服務站」，由員警駐守服務台，以提供防竊、受理民眾報案、協尋車輛及遺失物、提供路況訊息等服務，提升用路人更加安全服務品質。另在西螺服務區內，採巡守合一方式執勤，編排員警於服務區內守望，以提供返鄉、出遊民眾更便捷的服務。

▲國道第三大隊於228連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段有突發事故之就近應處，特於泰安服務區設有「機動服務站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道第三大隊於228連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段有突發事故之就近應處，特於泰安服務區設有「機動服務站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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