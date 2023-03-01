國1虎尾段賓士外車道擦撞　180度逆衝內側「後方駕駛超淡定」

記者蔡佩旻／雲林報導

228難得四天連續假期許多民眾返鄉、出遊，連日來車禍事故頻傳，昨（28）日收假夜國道中山高北上235K虎尾交流道附近傳出擦撞車禍，一輛大卡車與自小客車於外線擦撞後，自小客車失控衝往內線車道，所幸後方用路人減速反應未釀更大傷亡，詳細肇事原因尚待警方釐清。

民眾昨日深夜於臉書社團《爆料公社》貼出兩段行車記錄器影片，畫面中顯示一輛自小客車自中線切到外線欲超車，卻碰到正在中線超完慢車欲返回外線的大卡車，2車在大卡車右側車頭處發生碰撞，黑色自小客車一度90度打橫在大卡車前方，立即減速後自小客車失控甩往內線撞擊分隔島，幸後方車輛順利減速閃避。

▲28日晚間19時53分國道中山高北上234.6k車禍，黑色賓士於外車道，遭中線大卡車切回外車道時不慎擦撞，至黑賓士打橫正前方。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



▲黑色賓士脫離卡車後失控甩往內車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文發出後引起民眾討論，有人留言影片車主時速最高108根本龜內線「連假跑國道心得，外線都變超車道了」；更有人說「我比較好奇，駕駛是受過什麼樣的訓練，這麼淡定！超強」、「車主很淡定，完全沒有一句國罵」、「好鎮定的駕駛」，也有人直接誇「淡定哥」。

▲黑色賓士遭擦撞後轉了180度，停置於內線車道緊貼分隔島，後方車輛減速閃避。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

第四公路警察大隊說明，「國道一號北向235公里雲林虎尾路段A3交通事故」案，由黃姓男子（62歲）駕駛營業大貨車行駛於中線車道，欲變換至外側車道時，因變換車道不當撞擊外側車道戴姓男子（31歲）駕駛自小客車，致該自小客失控撞擊內側護欄而逆向停於內側車道肇事。該起事故無人受傷、事故當事人無飲酒情形，由斗南分隊依規定處理。





▲網友留言指出國道內線車道為超車道，須以最高限速行駛並不得佔用。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友說，遭撞的黑色賓士疑似原駛於影片車主後方的車輛，想超越車陣才從外線超車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友留言影片車主相當鎮定，對突來的「撞況」沒受到驚嚇罵髒話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有人直言，外線車變超車道已是常態。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲車主鎮定的反應獲誇「淡定哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）