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因應高齡社會安全　香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防災害不幸發生時，將傷害損失降至最低，有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來國內發生數起護理之家傷亡嚴重的火災案例，而一般護理之家所收容住民均為高齡者、行動不便或是仰賴維生管線之弱勢者，加上護理機構的照護人力普遍不足，為提升轄內「收容避難弱者」場所防災應變能力，建立場所管理權人「自己財產自己護」觀念，並落實自衛消防編組。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9日演練內容模擬1樓住民寢室起火，冒出大量濃煙，護理之家立即啓動自衛消防編組任務分工，進行初期滅火、通報避難、安全防護等，陸續進行人員避難疏散廣播、通報119，待消防局救災人車抵達現場後，成立前進指揮站，消防隊帶隊官立即和場所指揮官進行救災現場狀況確認並回報指揮中心，指揮布線滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、通風排煙、檢傷分類及大傷機制預部署等搶救作為。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合此次救災演練，現場還運用高倍率之空拍機，可將災害現場透過影像傳輸，提供現場指揮官進行救災策略的判定，並利用救災指揮平板，由各分區指揮官對所有進入、退出火場的人員進行管制，以確保消防人員救災安全。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，本次演練項目包含兵棋推演及實兵演練兩部分，兵棋推演可模擬災情的發生並藉由假想狀況的討論，以強化護理機構人員危機處理的應變能力；實兵演練則可讓機構人員熟悉各編組任務與相關消防設備的使用方法，降低災害發生時的損失。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見的，因此消防局為幫助企業減災，積極輔導推動企業自主防災，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。

▲為有效保障養護機構場所公共安全，9日台南市消防局第一大隊，特別協同東山區香格里拉護理之家辦理防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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高齡社會安全香格里拉護理之家南消防災演練

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