守護台南市民安全　南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

▲消防局第六大隊邱淵明大隊長協同義消婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞等警義消，針對大型活動車展、分區經銷商、主動提供「電動車防火宣導諮詢站」服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歐盟定2035 年全面禁售燃油車，台灣2050淨零碳排路徑圖，在運輸部門方面，2025年市區電動公車普及率要達到35%、2030年全面電動化，2040年時，新售小客車、機車也將100％全面電動化，未來電動車滿街跑即將是生活日常，但電動車內的鋰電池因短路、碰撞等造成熱失控火燒車，儼然成為全民隱形棘手問題。

為此，台南市消防局第六大隊也要思考面對「電動車鋰電池熱失控問題」、「充電樁起火問題」、「電動摩托車」、「電動巴士」、「鋰電池交換站」及「地下室電動車起火，消防車輛無法抵達時，該如何有效撲滅火災問題」，解決這些問題。

六大隊說，電動車火災的件數雖然很少，但往往遇到後才開始檢視不足的地方，平時應該居安思危，如何有效防範未然，才是當務之急要面對的課題，電動車事件並非單方面由消防單位來面對，應該從「研發端」、「銷售端」、「消費者」及「公部門」共同努力與面對，層層防護才能有效提高防火意識。

消防局自2021年開始著手解決這個問題，在產、官、學三方面不懈努力的合作下，2022年8月召開電動車滅火機制成果發表記者會，實地演練台南市自主研發的3種電動車鋰電池滅火方式，包含滅火毯搭配二氧化碳、自製底盤射水裝置、自製移動式水槽成功地將火勢侷限抑制，並實質進行消防人員電動車火災搶救訓練。

消防局第六大隊提出以下4大策略，有效降低電動車火災風險：1、針對「研發端」：消防局行文有關「電動車鋰電池熱失控問題」、「充電樁起火問題」給台南電動車車輛品牌廠商，讓研發端在研發過程更加重視與留意鋰電池熱失控及充電樁起火問題。2、針對「銷售端」：希望每輛電動車均有配置適切的滅火藥劑與設備，讓電動車在火災時能減輕財務損失。因此，消防局主動針對台南電動車經銷商，提供「電動車防火宣導諮詢站」以供民眾索取與諮詢。3、針對「消費者」：現行消費者不清楚電動車起火後的風險以及不清楚如何應變與自救，因此，消防局針對大型賣場、電動樁設置地點，主動提供「電動車消防安全常識宣導單」及「電動車防火宣導諮詢站」以供民眾索取與諮詢。4、針對「公部門」：應思考如何有效撲滅且快速撲滅電動車的火災。

所謂預防勝於治療，多一份準備、少一份損失，消防局第六大隊邱淵明大隊長協同義消婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞等警義消，針對大型活動車展、分區經銷商、主動提供「電動車防火宣導諮詢站」服務予車商及民眾，並走訪「充電樁」設置場所：如大型賣場、公寓大廈等張貼製作「電動車消防安全常識宣導單」，提供諮詢站為民服務以提升全民防災及憂患意識，重視自身生命財產。

市長黃偉哲表示，電動車火災問題，不管在國際間或國內都是相當值得被關注與探討的議題，南市消防局結合產官學三方合作，制定完整的電動車搶救機制，希望市民朋友及車商業主能夠與南市府一起成就這件對於電動車滅火及環境保護都極重要的里程碑。

消防局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、繫留無人機之消防救災應用、消防水帶清洗機等，均朝向救災更便利、守護民眾安全為宗旨持續努力精進，本局也樂意將這樣的經驗，分享給全民，讓全國都可藉此得到便利與安全。