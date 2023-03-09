防災楠西安全台南　南消、龜丹六二溫泉異業結盟防災

▲台南市消防局第二大隊楠西分隊分隊長張允典擔，任楠西區志工防救災訓練講師，透過滅火器操作、CPR操作及簡易包紮課程的學習，強化志工們的防救災技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

楠西區位於台南市東北，境內山巒交錯，但因位處山區，轄內有7條土石流潛勢溪流，每當遇有地震、颱風或豪大雨等災害時，有可能發生山崩及土石流，因此楠西區公所及楠西消防分隊對於防災整備工作相當重視。

為確保災害發生時能有效妥善地安置災民，楠西區轄內現有楠西區公所等5處避難收容處所，另外為因應緊急臨時收容之需，楠西區公所已與轄內趣淘漫旅飯店、天喜悅溫泉會館及救國團曾文青年活動中心簽訂短期臨時收容協定，也與龜丹六二溫泉山房簽訂短期臨時收容安置合約，使楠西區收容安置整備作業更臻完善。

此次也由台南市消防局第二大隊楠西分隊分隊長張允典擔，任楠西區志工防救災訓練講師，透過滅火器操作、CPR操作及簡易包紮課程的學習，強化志工們的防救災技能，區內里長及玄空法寺、普力關懷協會、五佛菩薩慈善功德會等區內慈善團體也蒞臨參加，具體落實黃偉哲市長「防災楠西．安全台南」之施政方向。

消防局局長李明峯表示，近年因為極端氣候及環境變遷，災害類型越來越複雜，防災整備工作日漸受到重視，防災救災已不單單只是政府的工作，更需結合民間力量，大家齊心一致，才能將傷害減到最低，達到救災減災的目標。

第二大隊大隊長王騰毅指出，這些防救災志工居住在楠西區的各個角落，透過平時社區跟志工所共同建立的自助、互助救災機制，當遭遇各種突發性災害時，能即時應變處置，並秉持著「化危機為轉機」的態度，降低災害傷亡及損失。